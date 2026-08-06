Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi: «L’affetto in Australia ci emoziona, ora riportiamo questa maglia dove merita»”

L’avventura australiana del Palermo si apre con un’accoglienza che ha colpito profondamente squadra e società. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il club rosanero è approdato per la prima volta nei suoi 125 anni di storia dall’altra parte del mondo, trovando il caloroso sostegno della numerosa comunità siciliana residente in Australia.

Secondo quanto ricostruisce Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, nella giornata di ieri è stata inaugurata Casa Sicilia, quartier generale del Palermo durante i dieci giorni di permanenza a Perth. Alla cerimonia hanno partecipato l’amministratore delegato Gardini, il direttore sportivo Osti e il tecnico Filippo Inzaghi, protagonista assoluto dell’accoglienza ricevuta.





«È la prima volta per me in Australia e sono rimasto stupito dalle tantissime persone che ci hanno accolto. Quando sono arrivato pensavo fossero venute per il Milan, invece erano lì per il Palermo. Sapere di avere così tanti tifosi così lontano ci fa capire ancora di più cosa rappresentiamo. L’affetto che ci circonda è straordinario e mi sono emozionato. Essere stati invitati insieme a Inter, Milan e Juventus dimostra quale sia il prestigio del Palermo: abbiamo un grande dovere, quello di riportare questa città e questa maglia dove meritano», ha dichiarato Inzaghi.

Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico rosanero, insieme a Osti, Gardini e al capitano Bani, ha anche reso omaggio a Franco Baresi depositando dei fiori sotto un murale dedicato all’ex difensore, non avendo avuto la possibilità di parteciparne ai funerali.

Sul campo la squadra sta progressivamente smaltendo gli effetti del lungo viaggio e del fuso orario. Dopo il primo allenamento svolto a Perth, oggi sono previste due sedute di lavoro. Il programma internazionale entrerà nel vivo domani alle ore 13 italiane con l’amichevole contro il Melbourne City, club appartenente al City Football Group. L’11 agosto, invece, il Palermo affronterà la Juventus guidata da Luciano Spalletti, in una sfida di grande richiamo internazionale. Anche in questo caso, Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea l’importanza dell’invito ricevuto dal club rosanero, segnale della crescente considerazione di cui gode il progetto siciliano.

Mercato: Strefezza pronto a raggiungere il gruppo

Sul fronte del mercato, Paolo Vannini sul Corriere dello Sport riferisce che Gabriel Strefezza ha sostenuto ieri le visite mediche e oggi firmerà il contratto che lo legherà al Palermo fino al 2030. L’operazione rappresenta uno degli investimenti più importanti dell’estate sia per il costo del cartellino sia per l’ingaggio, che diventerà il secondo più elevato della rosa alle spalle di Pohjanpalo.

Conclusi gli ultimi adempimenti burocratici, l’esterno offensivo partirà per l’Australia per mettersi immediatamente a disposizione di Inzaghi.

Sempre secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la rosa costruita dal direttore sportivo Osti e dall’allenatore è ormai vicina alla definizione, anche se non vengono escluse ulteriori operazioni. Con l’arrivo di Strefezza i posti destinati agli over risultano infatti esauriti: eventuali nuovi innesti richiederanno una cessione oppure l’acquisto di un calciatore under.

La tournée australiana rappresenterà inoltre un banco di prova importante per Gyasi e Le Douaron. Diversa la situazione di Segre: nonostante il contratto in scadenza nel giugno prossimo e l’interesse del Verona, il vicecapitano continua a rientrare pienamente nei piani tecnici del Palermo. Il rinnovo del suo contratto, conclude Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sarà affrontato nelle prossime settimane.