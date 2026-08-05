Pisa, nel mirino Correia della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
56a8d80452771b9897d1ab00deace486-54550-oooz0000

Il Pisa, neoretrocesso in Serie B, continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Paolo Bianco. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i toscani avrebbero messo nel mirino il centrocampista centrale della Juve Stabia, Omar Correia.

Classe 2000, nella sua prima stagione in cadetteria Correia ha collezionato 36 presenze in Serie B con le vespe, mettendo a segno 4 gol. Il calciatore ha un contratto che lo lega ai gialloblù fino al 2028, ma potrebbe lasciare il club già in questa sessione di calciomercato.


Altre notizie

WELCOME-ODOGWU-b4686dc2

Sudtirol, UFFICIALE: ceduto Odogwu al Treviso

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
a5bb94e5efbd18aebe4175647cc2cf82-31076-469o180o1469o1180z0ce2

Empoli, doppio colpo in arrivo dalla Fiorentina: vicini Deli e Angiolini

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
marco-pompetti-catanzaro-cosenza-1024x682

Padova, accelerata per Pompetti: incontro con l’entourage

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Leone-4

Arezzo, UFFICIALE: dal Sassuolo arriva Kevin Leone

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
comunicato-2-

Sudtirol, UFFICIALE: dal Treviso arriva Vadjunec

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
aa9a0cfbd0e758a400371a184c18723f-98060-oooz0000

Ascoli, accordo raggiunto per Don Bolsius: oggi la firma dell’esterno offensivo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
IMG-20260805-WA0032

Juve Stabia, Elefante saluta il club: “Ho dato tutto me stesso”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
IMG-20260805-WA0027

Trapani, Antonini: «Grande accoglienza dal Comune di Palermo. Voglio acquistare un club di B…»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Palermo Entella 3-0 (63) Segre

Corriere di Verona: “Segre nel mirino dell’Hellas, ma il Palermo fa muro”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (9) pierozzi moreo

Il Tirreno: “Moreo si allontana dal Palermo, il Pisa interrompe i contatti con i rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
images (1)

Cesena, Diamanti: «Chi non ha coraggio con me non gioca. Palermo? Non dico le favorite»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
palermo cesena 2-0 (3) Inzaghi

Tuttosport: “Palermo, con Strefezza cambia tutto. Inzaghi ha un attacco da Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026

Ultimissime

56a8d80452771b9897d1ab00deace486-54550-oooz0000

Pisa, nel mirino Correia della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
WELCOME-ODOGWU-b4686dc2

Sudtirol, UFFICIALE: ceduto Odogwu al Treviso

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
a5bb94e5efbd18aebe4175647cc2cf82-31076-469o180o1469o1180z0ce2

Empoli, doppio colpo in arrivo dalla Fiorentina: vicini Deli e Angiolini

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
marco-pompetti-catanzaro-cosenza-1024x682

Padova, accelerata per Pompetti: incontro con l’entourage

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Leone-4

Arezzo, UFFICIALE: dal Sassuolo arriva Kevin Leone

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026