Pisa, nel mirino Correia della Juve Stabia
Il Pisa, neoretrocesso in Serie B, continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Paolo Bianco. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i toscani avrebbero messo nel mirino il centrocampista centrale della Juve Stabia, Omar Correia.
Classe 2000, nella sua prima stagione in cadetteria Correia ha collezionato 36 presenze in Serie B con le vespe, mettendo a segno 4 gol. Il calciatore ha un contratto che lo lega ai gialloblù fino al 2028, ma potrebbe lasciare il club già in questa sessione di calciomercato.