Ascoli, accordo raggiunto per Don Bolsius: oggi la firma dell’esterno offensivo

L’Ascoli è pronto a mettere a segno un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. Come si legge su TuttoMercatoWeb dopo giorni di contatti e trattative, il club marchigiano ha raggiunto l’accordo con Don Bolsius, esterno offensivo proveniente dal Perugia.

La svolta è arrivata nella giornata di ieri, quando l’accelerazione impressa dall’Ascoli, favorita anche dai recenti sviluppi societari del club umbro, ha consentito di chiudere l’intesa tra le parti. Nella mattinata odierna è stato definito l’accordo definitivo e il giocatore è atteso per la firma del contratto che lo legherà ai bianconeri.





Restano da sistemare soltanto gli ultimi dettagli burocratici, ma non sembrano esserci ostacoli alla conclusione dell’operazione. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore, con Bolsius che si prepara così a iniziare una nuova avventura con la maglia dell’Ascoli.