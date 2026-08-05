Ascoli, accordo raggiunto per Don Bolsius: oggi la firma dell’esterno offensivo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
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L’Ascoli è pronto a mettere a segno un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. Come si legge su TuttoMercatoWeb dopo giorni di contatti e trattative, il club marchigiano ha raggiunto l’accordo con Don Bolsius, esterno offensivo proveniente dal Perugia.

La svolta è arrivata nella giornata di ieri, quando l’accelerazione impressa dall’Ascoli, favorita anche dai recenti sviluppi societari del club umbro, ha consentito di chiudere l’intesa tra le parti. Nella mattinata odierna è stato definito l’accordo definitivo e il giocatore è atteso per la firma del contratto che lo legherà ai bianconeri.


Restano da sistemare soltanto gli ultimi dettagli burocratici, ma non sembrano esserci ostacoli alla conclusione dell’operazione. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore, con Bolsius che si prepara così a iniziare una nuova avventura con la maglia dell’Ascoli.

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