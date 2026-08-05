Corriere dello Sport: “Di Nardo infiamma la Serie B: Modena in pole, Palermo e Samp restano alla finestra”

Il mercato degli attaccanti entra nel vivo e uno dei nomi più caldi è quello di Antonio Di Nardo. Come riportano Massimo Boccucci e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il Modena ha deciso di accelerare per il centravanti del Pescara e punta a superare la concorrenza di Palermo, Sampdoria e Catanzaro, tutte interessate al classe 1999, destinato a lasciare il club abruzzese entro la fine del mercato.

Secondo Massimo Boccucci e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il Pescara si sta già guardando intorno per individuare il possibile sostituto. Tra i profili seguiti c’è Flavio Russo, attaccante di proprietà del Sassuolo che piace anche allo Spezia. Per la difesa, invece, in caso di partenza di Riccardo Capellini, il direttore sportivo Foggia valuta Claudio Manzi dell’Avellino come possibile rinforzo.





Come evidenziano ancora Massimo Boccucci e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il Catanzaro continua a monitorare Mehdi Dorval del Bari senza aver ancora affondato il colpo. Sono previsti nuovi contatti tra le parti, mentre non trovano conferme le indiscrezioni che accostavano ai giallorossi Matteo Della Morte del Vicenza.

Intanto il Crotone ha ufficializzato due nuovi acquisti: il difensore Gregorio José Tanco Simmemacher, arrivato da svincolato dopo l’esperienza al Lecco, e il centrocampista Francesco Crapisto, prelevato in prestito dalla Juventus dopo l’ultima stagione in Spagna con il Conquense.

Secondo Massimo Boccucci e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, anche il Bari potrebbe presto salutare Matthias Verreth, finito nel mirino della Dinamo Bucarest. Il centrocampista belga ha aperto al trasferimento, ma il club pugliese ritiene ancora insufficiente l’offerta presentata dai rumeni.

Tra le altre operazioni ufficiali spiccano gli arrivi di Alessio Tribuzzi e Mattia Esposito al Bari, il trasferimento di Riccardo Zoia alla Salernitana, il ritorno di Mattia Aramu al Livorno, gli innesti di Lorenzo Beghetto e Giorgio Bailo alla Vis Pesaro, oltre agli arrivi di Matteo Stoppa al Campobasso e Edoardo Duca al Ravenna.