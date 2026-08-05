Palermo, Strefezza è arrivato in Italia: «Sono carico, voglio iniziare il prima possibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
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Gabriel Strefezza è pronto a iniziare la sua avventura con il Palermo. L’esterno offensivo italo-brasiliano, ormai a un passo dalla firma con il club rosanero, è atterrato ieri sera a Milano ed è stato intercettato da Sky Sport, rilasciando le sue prime dichiarazioni da futuro giocatore del Palermo.

Il fantasista, reduce dall’esperienza al Parma e rientrato all’Olympiacos prima della definitiva cessione, ha manifestato tutto il proprio entusiasmo per la nuova sfida in Sicilia.


Le prime parole

Intervistato da Sky Sport, Strefezza non ha nascosto la propria emozione:

«Sono contentissimo, sono carico e voglio iniziare il più presto possibile. Forza Palermo».

Il brasiliano ha poi aggiunto:

«Sono contento per la fiducia, voglio dare tutto, il 100%, e speriamo bene».

Alla domanda su un eventuale contatto con Filippo Inzaghi, il nuovo acquisto rosanero ha risposto con sincerità:

«No, ancora no».

Visite mediche e firma

L’operazione è ormai alle battute finali. Nella giornata di oggi Strefezza raggiungerà Verona, dove sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà al Palermo.

Una volta completato l’iter burocratico, il nuovo esterno offensivo volerà in Australia per raggiungere i compagni impegnati nella tournée estiva agli ordini di Filippo Inzaghi.

Il suo arrivo rappresenta uno dei colpi più importanti dell’intero mercato di Serie B e consentirà al tecnico rosanero di completare il reparto offensivo con un giocatore di esperienza, qualità e fantasia, chiamato a essere uno dei protagonisti della stagione.

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