Mantova, resta viva la pista Dembele: domani incontro con il Torino

Il Mantova continua a lavorare per riportare in biancorosso Alì Dembele, protagonista della seconda parte della scorsa stagione con sei mesi positivi che hanno contribuito alla salvezza del club virgiliano. Il difensore franco-maliano, impiegabile sia da centrale che da terzino destro, resta una delle priorità del mercato.

Secondo quanto riportato da tuttomantova.it, la trattativa, però, non è semplice. Il tecnico del Torino Ignazio Abate lo sta utilizzando con continuità nelle amichevoli estive e sarebbe orientato a valutarlo almeno nella prima parte della stagione. Domani è previsto un incontro tra i due club che potrebbe risultare decisivo per il futuro del classe 2004, destinato a partire soltanto con la formula del prestito secco.





Nel frattempo, il Mantova valuta anche possibili alternative, anche se l’ipotesi Gian Marco Ferrari sembra destinata a non concretizzarsi