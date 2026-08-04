Avellino, vicino il colpo Marina: accordo con il Betis Siviglia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
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L’Avellino è a un passo dall’ingaggio di Rodrigo Marina, giovane attaccante di proprietà del Betis Siviglia. Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb” il club spagnolo avrebbe accettato l’offerta dei biancoverdi e la fumata bianca sarebbe ormai imminente.

L’operazione si aggira intorno agli 800 mila euro, con una clausola che garantirebbe al Betis il 30% sulla futura rivendita del calciatore. Per assicurarsi Marina, l’Avellino avrebbe superato la concorrenza di diversi club europei, tra cui il Pafos, l’Alverca e le spagnole Ceuta, Granada ed Extremadura.


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