Sudtirol, occhi su Luongo del Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 4, 2026
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Il Sudtirol guarda al futuro e mette nel mirino Andrea Luongo, talento classe 2008 di proprietà del Torino. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il club altoatesino sarebbe interessato ad acquisire il giovane granata in prestito.

Resta però da capire quale sarà la decisione del Torino: l’idea iniziale era quella di mandare Luongo a giocare con continuità, ma l’ottimo precampionato disputato potrebbe convincere il club a trattenerlo direttamente in prima squadra.


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