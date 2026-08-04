Athletic Club Palermo, Antonio Cottone è il nuovo presidente: Gaetano Conte diventa presidente onorario

Cambio al vertice dell’Athletic Club Palermo. Dopo dieci anni alla guida della società, Gaetano Conte ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente. Al termine del Consiglio d’Amministrazione e della successiva votazione dei soci, il club ha nominato Antonio Cottone nuovo presidente, mentre Conte assumerà il ruolo di presidente onorario, restando comunque all’interno del CdA.

Si chiude un ciclo durato dieci anni





«Si chiude un ciclo indimenticabile di dieci anni – ha dichiarato Gaetano Conte –. È una mia scelta personale, non si tratta di una rottura. Farò sempre parte dell’Athletic Club Palermo, ma lascio spazio a chi può dare una nuova spinta con rinnovato entusiasmo».

Conte continuerà quindi a far parte della società, accompagnando il nuovo corso da presidente onorario.

Antonio Cottone raccoglie il testimone

Entrato nell’Athletic Club Palermo nel 2024, Antonio Cottone ha contribuito negli ultimi anni alla crescita del club mettendo a disposizione la propria esperienza sportiva e imprenditoriale.

«Raccolgo con grande orgoglio e senso di responsabilità il testimone di Gaetano Conte, che ringrazio per lo straordinario lavoro svolto in questi dieci anni e per aver contribuito a portare l’Athletic Club Palermo ai livelli che oggi tutti conosciamo – ha affermato il neo presidente –. Proseguiremo nel solco del percorso tracciato, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la crescita della società, rafforzandone la struttura e continuando a costruire un progetto sempre più solido e ambizioso. Sarà un lavoro di squadra, che porterò avanti insieme ai soci, con spirito di condivisione, responsabilità e unità d’intenti, mettendo sempre al primo posto il bene dell’Athletic Club Palermo».