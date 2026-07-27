Athletic Club Palermo: Trofeo Mike Morra con Messina e Arandina, presenti anche Tacchinardi, Barone e Zaccardo

Domenica 2 agosto 2026, alle ore 20.00, il rinnovato Stadio Comunale “Antonino Cardinale” di Capaci (Palermo) aprirà ufficialmente le porte con un grande evento all’insegna dello sport e della solidarietà: il “Trofeo Mike Morra by Escort Advisor”, triangolare internazionale organizzato da Athletic Club Palermo con il main sponsor Escort Advisor.

Il torneo porta il nome di Mike Morra, founder di Escort Advisor, primo sito di recensioni di escort in Europa e ideatore del progetto “Sponsorizza Passioni”, iniziativa nata per sostenere le passioni sportive degli italiani e accompagnare la crescita di società e atleti. Attraverso questo progetto, da tre stagioni Escort Advisor affianca l’Athletic Club Palermo nel proprio percorso sportivo, culminato con la storica promozione in Serie D e con un brillante campionato da neopromossa.





Triangolare internazionale e campioni mondiali in campo

A contendersi il primo “Trofeo Mike Morra by Escort Advisor” saranno l’Athletic Club Palermo, padrone di casa, il Messina e gli spagnoli dell’Arandina Club de Fútbol, storica società della Castiglia e León che aggiunge un respiro internazionale alla manifestazione.

La formula del torneo prevede tre mini-partite da 45 minuti ciascuna, disputate nel corso della stessa serata, con il primo calcio d’inizio fissato alle 20.00. L’intero Trofeo sarà trasmesso in diretta domenica 2 agosto su Solo Calcio di Sportitalia e in differita lunedì 3 agosto su Sportitalia.

A rendere ancora più prestigioso l’evento saranno i grandi nomi del calcio italiano che commenteranno le fasi di gioco. Il pubblico potrà infatti applaudire:

Alessio Tacchinardi , ex calciatore della Juventus (dove ha vissuto il suo periodo di maggiore successo dal 1994 al 2005) e del Villarreal in Spagna;

Simone Barone e Cristian Zaccardo , campioni del mondo con la Nazionale italiana ai Mondiali di Germania 2006 e particolarmente legati alla Sicilia per aver indossato la maglia del Palermo Calcio nel corso della loro carriera;

Sergio Zanetti, fratello di Javier Zanetti (ex nazionale argentino e attuale vicepresidente dell’Inter).

A condurre la serata sarà la giornalista sportiva Anna Maria Baccaro, affiancata da Gianmarco Pone, giornalista e telecronista sportivo.

Anna Maria Baccaro è un volto noto della televisione italiana: nel corso della sua carriera ha collaborato con la Rai come conduttrice e opinionista, partecipando anche a La Domenica Sportiva, oltre ad aver condotto “Tribuna Tik Tok”, trasmissione ufficiale della Lega Serie A.

Gianmarco Pone è un content creator calcistico con oltre dieci anni di esperienza, host di Mundialito su Sportitalia (programma dedicato al calcio estero) e telecronista per Zeta Future.

Finalità benefica per i malati oncologici

L’evento avrà anche una forte finalità benefica. Per il secondo anno consecutivo, Athletic Club Palermo e Escort Advisor destineranno l’incasso netto derivante dalla vendita dei biglietti all’Associazione Francesco Foresta OdV, impegnata a sostenere le famiglie dei malati oncologici fuori sede in cura presso l’Ospedale “La Maddalena” di Palermo, attraverso attività di accoglienza volta a mitigare i disagi economici della trasferta sanitaria. Un motivo in più per partecipare a una serata che vuole unire spettacolo, sport e solidarietà.

I biglietti sono acquistabili presso lo stadio al costo simbolico di 2 euro, con l’apertura dei cancelli prevista per le ore 18.30.

Per una sera, il nuovo “Antonino Cardinale” sarà il teatro di una festa che guarda al futuro, celebrando i valori più autentici dello sport: passione, condivisione e solidarietà.