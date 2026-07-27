Palermo, Vasic verso il Südtirol: è ancora in ritiro, ma a breve può lasciare il gruppo per le visite mediche

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 27, 2026
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Il futuro di Aljosa Vasic sembra ormai sempre più lontano da Palermo. Il centrocampista serbo è vicino al trasferimento in prestito al Südtirol, con la trattativa che sarebbe ormai nelle battute conclusive.

Vasic, però, è ancora regolarmente in ritiro con il Palermo, dove continua ad allenarsi agli ordini di Filippo Inzaghi in attesa della definizione degli ultimi dettagli dell’operazione.


Se tutto procederà secondo i piani, il centrocampista potrebbe lasciare già nelle prossime ore il ritiro rosanero per raggiungere la sua nuova destinazione e sostenere le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà al club altoatesino.

Per Vasic si tratterebbe di una nuova opportunità per trovare maggiore continuità in Serie B dopo le ultime stagioni vissute con poco spazio in maglia rosanero. Il Palermo, dal canto suo, prosegue il lavoro di sfoltimento della rosa in vista degli ultimi innesti di mercato richiesti da Filippo Inzaghi.

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