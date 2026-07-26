Ascoli, Barosi nel mirino di Spezia e Cosenza

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
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L’Ascoli continua a lavorare sia sul fronte degli acquisti che su quello delle uscite in vista della nuova stagione. Tra i calciatori destinati a lasciare il club bianconero c’è il portiere Davide Barosi, finito nel mirino di due società di Serie C.

Secondo le ultime indiscrezioni, Spezia e Cosenza hanno avviato i primi contatti con l’Ascoli per raccogliere informazioni sull’estremo difensore classe 2000. Barosi, che nell’ultima stagione ha collezionato una sola presenza, in Coppa Italia, potrebbe così trovare maggiore continuità lontano dal Del Duca.

Al momento si tratta di un interesse concreto, ma resta da capire quale dei due club deciderà di affondare il colpo nelle prossime settimane. L’Ascoli, dal canto suo, valuta la soluzione migliore per il futuro del giocatore, nell’ambito di un mercato che si preannuncia ancora ricco di movimenti.


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