Padova, Peghin: «Avvio con le retrocesse e il Palermo? Calendario anomalo per noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
peghin

Un avvio di campionato decisamente in salita per il Padova, che nelle prime cinque giornate si troverà di fronte un vero e proprio girone di ferro. Il sorteggio del calendario di Serie B ha infatti riservato ai biancoscudati le tre retrocesse dalla Serie A di fila e, alla quinta giornata, l’insidiosa sfida contro il Palermo.

Un inizio da brividi che però non spaventa il presidente del Padova, Francesco Peghin. Intervenuto ai microfoni di PadovaSport.tv, il patron ha voluto analizzare il percorso con ottimismo:


«Colpisce come coincidenza dover affrontare subito le tre retrocesse e poi il Palermo alla quinta giornata. È un calendario strano e anomalo per noi, ma cerco di vedere il lato positivo. L’esperienza insegna che le corazzate vengono fuori soprattutto alla distanza e questo potrebbe rappresentare un’opportunità». 

Peghin ha poi ricordato come la sua squadra abbia già dimostrato in passato di saper fare la voce grossa contro avversari blasonati, invitando tutto l’ambiente a mantenere la calma: «Il campionato è lungo e imprevedibile, non ha molto senso concentrarsi esclusivamente sulle prime partite. Sarà un periodo di rodaggio per tutti»

Per i rosanero di Inzaghi si preannuncia quindi un incrocio stagionale caldissimo fin dalle prime battute, contro un Padova pronto a vendere cara la pelle.

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