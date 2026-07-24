Palermo, dalla Grecia: l’OFI spinge per Nikolaou, trattativa in fase avanzata

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (38) nikolaou

Il futuro di Dimitrios Nikolaou potrebbe essere lontano da Palermo. Dalla Grecia arrivano infatti nuove indiscrezioni che vedono il difensore centrale nel mirino dell’OFI Creta, deciso ad accelerare sul mercato per rinforzare il reparto arretrato.

Secondo quanto riportato dalla stampa greca, la trattativa per il centrale classe 1998 sarebbe in una fase piuttosto avanzata e nelle prossime ore potrebbero registrarsi sviluppi significativi.


Nikolaou, difensore di 27 anni e alto 1,88 metri, risponderebbe perfettamente all’identikit ricercato dall’OFI: un calciatore greco, nel pieno della maturità calcistica e con una consolidata esperienza internazionale.

Nell’ultima stagione il difensore ha vestito la maglia del Bari in prestito dal Palermo. Dal 2019 milita in Italia, dove ha indossato anche le casacche di Empoli e Spezia.

L’OFI continua intanto a lavorare anche su un altro obiettivo di mercato, Aitor, considerato uno dei principali profili seguiti dal club greco.

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