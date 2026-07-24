Ex obiettivo Palermo, Compagnon a un passo dal Verona: ultime formalità con il Venezia
Mattia Compagnon è ormai a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Verona. L’esterno offensivo del Venezia, accostato nelle scorse settimane anche al Palermo, è pronto a proseguire la propria carriera in Serie A.
Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, restano da definire soltanto le ultime formalità prima della chiusura dell’operazione. Il trasferimento si concretizzerà con la formula del prestito con obbligo di riscatto.
Compagnon era stato seguito anche dal Palermo durante questa finestra di mercato, ma il club scaligero ha accelerato nelle ultime ore fino a raggiungere l’intesa con il Venezia.