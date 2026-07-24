Giornale di Sicilia: “Bozzolan raggiunge il ritiro. Vasic verso il Südtirol, Kamate resta nel mirino”

Il Palermo è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo per la fascia sinistra. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è ormai tutto definito per l’arrivo di Andrea Bozzolan, esterno classe 2002 che approda in rosanero dalla Reggiana con la formula del prestito.

Secondo quanto riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il giocatore è atteso direttamente in ritiro, dove inizierà a lavorare agli ordini di Filippo Inzaghi. L’ufficialità dell’operazione è prevista nelle prossime ore e consentirà al Palermo di completare una casella ritenuta prioritaria fin dall’apertura del mercato. Bozzolan sarà l’alternativa ad Augello sulla corsia mancina.





Il mercato rosanero, però, non si ferma. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea che resta molto viva la pista che porta a Issiaka Kamate. I contatti con l’Inter sono proseguiti anche nelle ultime ore e il Palermo continua a nutrire fiducia sulla possibilità di trovare un’intesa per il giovane esterno nerazzurro, ritenuto un profilo ideale sia per caratteristiche tecniche sia per prospettive di crescita.

Capitolo uscite. Sempre secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Aljosa Vasic è sempre più vicino al trasferimento al Südtirol, che al momento appare nettamente avanti rispetto alle altre società interessate al centrocampista rosanero.

Tra i nomi monitorati in attacco resta anche quello di Le Douaron, seguito con attenzione dal Troyes. Al momento, però, ogni eventuale sviluppo relativo all’attaccante francese resta subordinato all’arrivo di un nuovo centravanti. In quest’ottica continua a essere seguito anche il profilo di Stefano Moreo.