Manna apre all’addio di Rao: «Andrà a giocare». Da Pisa sono certi: sarà nerazzurro

Il futuro di Emanuele Rao sembra ormai destinato a essere lontano da Napoli. A confermarlo è stato il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, che ha aperto di fatto alla cessione in prestito del giovane esterno offensivo, tra i profili più seguiti dalle squadre di Serie B.

Intervenendo sull’argomento, Manna ha spiegato la posizione del club partenopeo: «Tenerlo qui per fargli fare qualche partita non avrebbe senso». Il dirigente ha poi speso parole importanti nei confronti del classe 2006: «Rao è uno dei giocatori più interessanti che la Serie B ha messo in mostra. Andrà sicuramente a giocare perché i giovani devono giocare. È giusto che vada da un’altra parte e cresca».





Le dichiarazioni del direttore sportivo del Napoli confermano quindi che il giocatore lascerà gli azzurri per trovare continuità altrove, alimentando l’interesse dei numerosi club che lo seguono, tra i quali anche il Palermo.

Nel frattempo, però, da Pisa arrivano segnali che fanno pensare a una trattativa ormai in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riportato da SestaPorta.News, il Pisa Sporting Club avrebbe infatti chiuso l’operazione per assicurarsi il talento di proprietà del Napoli.

Sempre secondo SestaPorta.News, Rao approderà in nerazzurro con la formula del prestito oneroso secco, mentre il Pisa sosterrà anche una parte dell’ingaggio del calciatore, pari a circa 400 mila euro. L’attaccante dovrebbe raggiungere la Toscana all’inizio della prossima settimana, dopo aver sostenuto le visite mediche presso il centro Isokinetic di Bologna, prima della firma e dell’annuncio ufficiale.

Classe 2006 e legato al Napoli da un contratto fino al 2030, Rao è reduce da un’ottima stagione in Serie B con la maglia del Bari, dove ha collezionato 32 presenze, realizzando 6 gol e servendo 6 assist, numeri che ne hanno fatto uno dei giovani più apprezzati del campionato.

Resta ora da capire se ci saranno ulteriori sviluppi nelle prossime ore o se, come riferito dalla testata toscana, il Pisa riuscirà a chiudere definitivamente l’operazione anticipando la concorrenza.