Gazzetta di Reggio: “Bozzolan al Palermo: accordo raggiunto, oggi l’addio alla Reggiana”

L’avventura di Andrea Bozzolan alla Reggiana è ormai ai titoli di coda. Come racconta Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, il Palermo ha definito l’accordo con il club granata per il trasferimento del terzino sinistro, che nelle prossime ore lascerà il ritiro di Toano per raggiungere la Sicilia e mettersi a disposizione di Filippo Inzaghi.

Secondo quanto riferisce Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, l’operazione è stata impostata sulla base di un prestito oneroso da 250 mila euro, con diritto di riscatto fissato a un milione di euro a favore del Palermo. Il cartellino del giocatore resta di proprietà del Milan, che manterrà il diritto di riacquisto. L’accordo prevede inoltre che, in caso di mancato esercizio del controriscatto da parte del club rossonero, la Reggiana potrà rinnovare il contratto del giocatore fino al giugno 2029.





Come evidenzia ancora Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, tutti i dettagli dell’operazione dovranno essere definiti entro il 30 giugno 2027, data entro la quale il Milan potrà decidere se esercitare il diritto di recompra. La formula dell’affare ha soddisfatto in particolare il patron granata Romano Amadei, che ha sempre creduto nelle qualità del classe 2004.

Per il Palermo si tratta di un innesto destinato a rinforzare la corsia sinistra. La Gazzetta di Reggio, nell’articolo firmato da Wainer Magnani, sottolinea che Bozzolan rappresenterà la principale alternativa ad Augello, con Filippo Inzaghi pronto a valorizzarne le caratteristiche nel nuovo sistema di gioco.

Bozzolan lascia la Reggiana dopo 26 presenze, due reti e due assist, conquistando l’affetto della tifoseria soprattutto grazie al gol decisivo realizzato contro il Mapei-Città del Tricolore nella sfida con il Modena del 28 ottobre 2025, una rete che contribuì a regalare alla squadra il primato in classifica.

La scorsa stagione, invece, è stata condizionata da un infortunio: il terzino ha riportato una frattura del quinto metatarso del piede destro che lo ha costretto a restare fuori per dieci partite. Rientrato in primavera, è riuscito comunque a riconquistare una maglia da titolare, disputando anche l’ultima gara di campionato contro la Sampdoria.

L’addio di Bozzolan spalanca ora le porte a Alessandro Tripaldelli, destinato a diventare il titolare sulla corsia mancina della Reggiana. Come spiega ancora Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, il classe 2005, impiegato da Tesser sulla fascia destra durante il ritiro e successivamente spostato stabilmente a sinistra, avrà finalmente l’occasione di giocare con continuità.

Sul fronte del mercato granata resta invece aperta la ricerca di un nuovo terzino sinistro. Tra le soluzioni valutate c’è anche Oliver Urso, mentre il direttore sportivo Marco Bernardi continua a lavorare per completare una rosa che, al momento, presenta ancora alcuni squilibri numerici, soprattutto a centrocampo.