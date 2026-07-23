Gazzetta dello Sport: “Guardiola chiede 20 milioni. La Nazionale a Conte?”

La corsa alla panchina della Nazionale entra nella fase decisiva, ma il nome in cima ai desideri della Figc continua a essere quello di Pep Guardiola. Come racconta la Gazzetta dello Sport, Giovanni Malagò non ha ancora abbandonato la speranza di convincere il tecnico spagnolo, anche se la trattativa resta complessa e il tempo stringe.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Guardiola rappresenta la priorità assoluta del presidente federale. I colloqui portati avanti da Paolo Maldini e Leonardo a Barcellona non hanno prodotto l’ottimismo sperato, ma la Federazione continua a credere nel progetto presentato all’allenatore catalano, che lo vedrebbe al centro di una profonda rifondazione del calcio italiano, dai settori giovanili fino alla Nazionale maggiore.





Come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, il vero ostacolo non è soltanto economico. Alla proposta federale, che prevede un ingaggio di circa 10 milioni di euro a stagione, si aggiungono infatti le riflessioni personali di Guardiola, intenzionato a rispettare la promessa fatta alla famiglia di prendersi una pausa dopo tanti anni trascorsi in panchina. Inoltre, la richiesta economica del tecnico sarebbe sensibilmente più alta rispetto all’offerta della Figc.

Malagò, però, non ha alcuna intenzione di accelerare i tempi. Dopo il successo ottenuto con il Circolo Aniene nella Coppa Canottieri, il presidente federale ha ribadito che il nome del nuovo commissario tecnico non sarebbe stato annunciato durante l’Assemblea della Lega Serie A, preferendo attendere ancora una risposta definitiva da Guardiola.

Qualora dovesse arrivare il rifiuto del tecnico spagnolo, evidenzia la Gazzetta dello Sport, si aprirebbe una nuova fase del casting. Se fino a oggi Andrea Pirlo sembrava in vantaggio sugli altri candidati, con Roberto Mancini subito alle sue spalle, gli equilibri potrebbero cambiare rapidamente, riportando pienamente in corsa anche Antonio Conte.

Proprio Conte continua a raccogliere il consenso della maggior parte dei club di Serie A. Secondo la Gazzetta dello Sport, nel corso dell’assemblea odierna le società manifesteranno la propria preferenza per l’ex commissario tecnico, considerato il profilo che offre le maggiori garanzie per rilanciare la Nazionale grazie alla sua esperienza, al carisma e ai risultati già ottenuti alla guida dell’Italia.

L’orientamento dei club è così forte che, riferisce ancora la Gazzetta dello Sport, le società sarebbero disposte anche a contribuire economicamente per favorire il ritorno di Conte sulla panchina azzurra. L’obiettivo comune è quello di costruire una Nazionale nuovamente competitiva e strettamente collegata allo sviluppo del campionato e dei vivai.

Al centro dell’incontro in Lega non ci sarà soltanto il commissario tecnico. Paolo Maldini e Leonardo illustreranno infatti il progetto di rinnovamento del Club Italia, con un piano che riguarda il potenziamento dei settori giovanili, il percorso di crescita dei talenti e una collaborazione più stretta tra Federazione e società.

Come conclude la Gazzetta dello Sport, al termine del confronto con i vertici federali i club proseguiranno i lavori con un approfondimento tecnico dedicato all’analisi della competitività della Serie A rispetto ai principali campionati europei, utilizzando i dati del Cies. Un ulteriore passaggio nel percorso di rilancio del calcio italiano, nel quale la scelta del nuovo commissario tecnico rappresenta soltanto il primo tassello.