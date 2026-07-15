Gazzetta dello Sport: “Italia, Pirlo in pole per la panchina azzurra. Restano in corsa Conte, Mancini e Guardiola”

La corsa alla panchina della Nazionale entra nella fase decisiva e, secondo la Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo è il candidato che oggi raccoglie i maggiori consensi all’interno della nuova governance federale guidata da Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, dopo l’avvio dei confronti tra il presidente della Figc, il nuovo direttore tecnico e l’advisor del Club Italia, il profilo dell’ex centrocampista campione del mondo sembra rispondere meglio all’identikit tracciato dalla Federazione per guidare gli azzurri fino al Mondiale del 2030.





La Gazzetta dello Sport evidenzia come la scelta del commissario tecnico rappresenti una svolta storica per il calcio italiano. Per la prima volta il nome del ct non sarà deciso esclusivamente dal presidente federale, ma nascerà da una scelta condivisa nella quale l’area tecnica, guidata da Maldini e Leonardo, avrà un peso determinante.

Pirlo, dunque, è salito in prima fila, ma la partita resta aperta. Nella cosiddetta “short list”, come l’ha definita lo stesso Malagò, figurano ancora Antonio Conte, Roberto Mancini e Pep Guardiola.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Conte continua a rappresentare il profilo dell’allenatore esperto e capace di incidere immediatamente sul gruppo, mentre Mancini resta una figura molto apprezzata per la sua visione tecnica, pur dovendo fare i conti con il passato che ha caratterizzato il suo addio alla Nazionale.

Non tramonta neppure il sogno Guardiola. La Gazzetta dello Sport spiega che il tecnico catalano continua ad affascinare la Federazione, ma restano da verificare sia la fattibilità economica sia la compatibilità dell’operazione. Un eventuale arrivo dello spagnolo comporterebbe infatti anche il coinvolgimento di sponsor e partner commerciali.

Il nome di Pirlo, invece, convince proprio perché unisce il prestigio dell’ex campione del mondo alla voglia di affermarsi definitivamente anche da allenatore. Le prime valutazioni di Maldini e Leonardo sarebbero state condivise con Malagò, dando così il via alla fase conclusiva della scelta.

Come riferisce ancora la Gazzetta dello Sport, giovedì 23 luglio il nuovo Club Italia sarà protagonista dell’Assemblea della Lega Serie A a Milano. In quell’occasione Maldini illustrerà il progetto tecnico, Leonardo spiegherà il proprio ruolo di advisor e potrebbe essere presentato anche il nuovo commissario tecnico, qualora la decisione fosse già stata formalizzata.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l’Assemblea dei club potrebbe essere chiamata anche a discutere un eventuale contributo economico per sostenere l’ingaggio del futuro ct.

Le prossime ore saranno quindi decisive. Pirlo parte davanti a tutti, ma Conte, Mancini e Guardiola restano in corsa. La scelta finale sarà frutto del lavoro condiviso tra Malagò, Maldini e Leonardo, chiamati a individuare il profilo che dovrà guidare la rinascita della Nazionale italiana fino al Mondiale del 2030.