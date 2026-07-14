Repubblica: “Malagò vuole Mancini. Maldini propone Pirlo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

La scelta del nuovo commissario tecnico dell’Italia entra nella fase decisiva. Secondo Repubblica, il confronto tra Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo sarà determinante per individuare il ct che guiderà gli azzurri nel prossimo quadriennio. Le valutazioni sono ancora aperte e la fumata bianca potrebbe arrivare nel corso della settimana.

Al momento, come evidenzia Repubblica, Roberto Mancini continua a essere il candidato preferito del presidente federale Giovanni Malagò. Tuttavia, l’ingresso di Paolo Maldini e Leonardo nella nuova struttura tecnica della FIGC rende necessario un confronto condiviso prima della decisione definitiva.


«Tra oggi e domani avremo un incontro un po’ più preciso con Maldini e Leonardo. Sennò si ritorna su concetti che sono sempre stati, a torto o a ragione, caratteristici delle gestioni precedenti. Ho impostato il lavoro in modo diverso. Senza condivisione, il presupposto su cui si è creato in 15 giorni questo rapporto verrebbe meno. Poi magari si può arrivare alla stessa conclusione, ma per ora non ci siamo arrivati», ha spiegato Malagò, parole riportate da Repubblica.

Nel frattempo, secondo Repubblica, cresce la candidatura di Andrea Pirlo, che rappresenterebbe un profilo gradito a Maldini e Leonardo. L’ex centrocampista della Nazionale, attualmente alla guida dello United FC di Dubai, avrebbe già avuto più contatti con Paolo Maldini e sarebbe disposto a liberarsi dal contratto in essere per accettare la panchina azzurra, con un accordo fino al 2030.

Resta sullo sfondo anche il sogno Pep Guardiola, anche se la pista appare particolarmente complicata. Lo stesso Malagò, come riferisce Repubblica, ha confermato che c’è stato un colloquio informale con il tecnico catalano.

«Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa importante. È da vedere che sia la persona giusta, così come è da verificare che ci sia compatibilità».

Il presidente federale ha inoltre ribadito che la scelta verrà effettuata senza accelerazioni.

«La scelta del ct arriverà senza fare le cose in un modo sbagliato. C’è anche una questione di cifre: quando si fanno i contratti ci sono i desideri e le cose reali. Sono sincero: da adesso si entra nella fase dell’individuazione della persona».

Come sottolinea ancora Repubblica, ogni decisione passerà dal confronto tra Malagò, Maldini e Leonardo. In quest’ottica, Pirlo potrebbe rappresentare una soluzione condivisa: un allenatore giovane, con idee moderne, costi più contenuti rispetto a Mancini, Conte o Guardiola e in grado di lavorare in sintonia con i nuovi dirigenti federali.

Tra le alternative resta vivo anche il nome di Daniele De Rossi, altra figura che piace negli ambienti federali e che rappresenterebbe un ulteriore legame con la generazione campione del mondo del 2006. Restano invece in corsa Antonio Conte e Stefano Pioli, anche se, secondo Repubblica, le loro quotazioni risultano attualmente in calo.

Altre notizie

mancini

Corriere dello Sport: “Italia, Maldini e Leonardo al comando: Mancini resta il favorito per la panchina azzurra”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
palermo manchester city (33) guardiola

Gazzetta dello Sport: “Italia, corsa alla panchina: Conte, Mancini o Guardiola? Maldini e Leonardo preparano la scelta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026
8716bcfe58

Corriere dello Sport: “Maldini guiderà il Club Italia: accordo fino al 2030, ora la scelta del ct”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Malagò: «Questa è la settimana del direttore tecnico, può esserci una sorpresa»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Maldini

Gazzetta dello Sport: “Maldini attende, la FIGC resta fiduciosa: il sì può arrivare entro il weekend”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 8, 2026
b97b2785b4

Corriere dello Sport: “Malagò aspetta Maldini”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Obiettivo dall'Atalanta

Gazzetta dello Sport: “Malagò accelera: Maldini e Conte guidano la rivoluzione azzurra”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
Maldini

Nazionale, crescono le quotazioni di Maldini: sempre più vicino il ruolo di direttore tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Malagò: «Ct? Nell’arco di una settimana sarà tutto chiuso»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
Maldini

Gazzetta dello Sport: “Malagò accelera: oggi il contatto con Maldini. Conte resta il sogno per la Nazionale”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
0b8e7bc14f

Corriere dello Sport: “Ct Italia, Malagò verso la scelta. Zazzaroni: ‘Decida senza condizionamenti’”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Malagò accelera sulla Nazionale: «Prima il direttore tecnico, poi il ct»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 26, 2026

Ultimissime

Giovanni-Malagò-1280x720-1

Repubblica: “Malagò vuole Mancini. Maldini propone Pirlo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (136) tifosi

Repubblica: “Palermo, tetto sugli abbonamenti. Solo 17 mila tessere per aprire i cantieri”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
bortolo-mutti-bc14cf4a-5b9e-4819-960f-901d81ee59b-resize-750

Mutti: «Con Inzaghi e Osti il Palermo tornerà presto in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Screenshot 2026-07-14 074631

Repubblica: “Palermo, l’omaggio di Pohjanpalo e le scritte con i droni. Il Festino versione 3.0”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Screenshot 2026-07-14 072324

Antonini: «Porterò anche la Serie A di basket a Palermo. Abbiamo già nome, logo e progetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026