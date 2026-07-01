Nazionale, crescono le quotazioni di Maldini: sempre più vicino il ruolo di direttore tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
Maldini

Maldini - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Crescono le possibilità di vedere Paolo Maldini entrare a far parte della FIGC nel ruolo di direttore tecnico della Nazionale italiana. Se fino a pochi giorni fa questa ipotesi appariva complicata, nelle ultime ore la candidatura dell’ex dirigente del Milan ha acquisito maggiore consistenza.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Maldini non ha ancora dato il suo definitivo assenso, ma starebbe valutando con attenzione la proposta avanzata dal nuovo presidente federale Giovanni Malagò.


L’eventuale nomina del direttore tecnico rappresenterebbe un passaggio fondamentale anche per la scelta del prossimo commissario tecnico della Nazionale. Lo stesso Malagò ha infatti spiegato di voler definire prima l’incarico di direttore tecnico per poi avviare il lavoro sulla selezione del nuovo ct.

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