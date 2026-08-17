Giornale di Sicilia: “Palermo, Brunori tra Modena e Cesena. Gyasi può partire, resta viva la pista Almena”

Il mercato del Palermo entra nella fase decisiva e le operazioni in uscita continuano a rappresentare la priorità della dirigenza rosanero. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il nome maggiormente al centro delle attenzioni resta quello di Brunori, seguito con interesse da Modena e Cesena.

Secondo quanto riportato da Radicini sul Giornale di Sicilia, attorno all’ex capitano si profila dunque un duello tutto emiliano-romagnolo. Entrambe le società hanno manifestato un gradimento concreto e continuano a monitorare la situazione, in attesa di capire se ci saranno le condizioni per trasformare l’interesse in una vera offerta. Al momento non si registrano sviluppi definitivi, ma con l’avvicinarsi della chiusura del mercato la situazione potrebbe entrare nel vivo.





La strategia del Palermo rimane chiara: prima completare le uscite e successivamente valutare eventuali nuovi innesti. Il Giornale di Sicilia, attraverso Massimiliano Radicini, sottolinea come oltre a Brunori siano ancora da definire le posizioni di Blin e Buttaro, mentre si attende l’ufficialità del trasferimento di Diakité allo Zulte Waregem. Operazioni che consentirebbero al direttore sportivo Osti di avere maggiore libertà di movimento nell’ultima parte della sessione.

Le Douaron verso la permanenza, Gyasi può salutare

Restano da monitorare anche Le Douaron e Gyasi, sebbene le rispettive situazioni appaiano differenti. Per l’attaccante francese, con il passare dei giorni, sembra diventare sempre più complicata una partenza, soprattutto dopo il mancato concretizzarsi dell’operazione con il Troyes. La permanenza di Le Douaron in rosanero prende quindi quota.

Differente la posizione di Gyasi, per il quale una cessione rimane uno scenario possibile. Proprio una sua eventuale partenza potrebbe modificare nuovamente le strategie del Palermo sugli esterni offensivi.

In questo quadro torna d’attualità il nome di Iker Almena, spagnolo classe 2004 di proprietà dell’Al-Qadisiya e da tempo seguito dalla dirigenza rosanero. Come evidenziano ancora Massimiliano Radicini e il Giornale di Sicilia, la giovane età dell’esterno rappresenterebbe un ulteriore vantaggio nella costruzione dell’organico, perché il suo eventuale arrivo non occuperebbe una casella nella lista over.

Il Palermo, dunque, continua a lavorare soprattutto sulle cessioni, senza però perdere di vista le opportunità in entrata. Radicini sul Giornale di Sicilia fotografa uno scenario ancora in piena evoluzione: Brunori resta al centro del mercato, Le Douaron si avvicina alla permanenza e un eventuale addio di Gyasi potrebbe riaprire concretamente la strada che porta ad Almena.