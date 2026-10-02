Gazzetta dello Sport: “Serie B, Shpendi vola tra i bomber. Pohjanpalo per ora delega i gol nel super attacco del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2026
palermo padova 2-1 (37) vavassori pohjanpalo

La Serie B riscopre i gol italiani e presenta una classifica marcatori con diversi protagonisti inattesi. Davanti a tutti c’è Cristian Shpendi, centravanti del Cesena, partito con numeri impressionanti: sei reti con appena otto tiri nello specchio. Alle sue spalle cresce però una nutrita pattuglia italiana, mentre Joel Pohjanpalo, re dei bomber in carica, ha iniziato in maniera differente la stagione nel nuovo e ricco reparto offensivo del Palermo.

Come racconta Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, nelle prime cinque giornate sono arrivati 91 gol italiani, il dato più alto registrato allo stesso punto del campionato nelle ultime cinque stagioni.


Domani, inoltre, Shpendi e Pohjanpalo potrebbero incontrarsi direttamente a Helsinki in occasione di Finlandia-Albania di Nations League. Da una parte il capocannoniere del momento, dall’altra l’attaccante che detiene il titolo di miglior marcatore della Serie B.

Pohjanpalo e il nuovo attacco del Palermo

Particolare la situazione di Pohjanpalo. Nel fortissimo attacco del Palermo, dove le alternative a disposizione si sono moltiplicate, il finlandese ha per il momento lasciato ad altri parte delle responsabilità realizzative.

Il suo bilancio in campionato è di un gol e due assist, mentre in Coppa Italia ha già trovato la porta tre volte. Un avvio diverso rispetto a quello di Shpendi, che ha immediatamente messo il piede sull’acceleratore.

Come sottolinea Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, alle spalle dell’attaccante del Cesena c’è però chi vuole provare a riportare in mani italiane il “Pablito”, il premio assegnato al capocannoniere della Serie B.

Non accade dal 2022, quando a conquistarlo per la seconda stagione consecutiva fu Massimo Coda. Proprio Coda rappresenta una delle grandi assenze della nuova Serie B: con 144 reti è il miglior realizzatore della categoria, ma quest’anno ha scelto di scendere in Serie C con il Catania.

Ruocco insegue Shpendi, Johnsen a quota tre

Dietro Shpendi, il miglior italiano è Francesco Ruocco del Mantova, autore di quattro reti. Soltanto il Pisa, nell’ultima giornata, è riuscito a interrompere la sua impressionante continuità realizzativa: l’esterno offensivo era infatti andato a segno nelle sei precedenti partite ufficiali, comprese le due disputate in Coppa Italia.

Il terzo gradino del podio è particolarmente affollato. Tra i protagonisti c’è anche Dennis Johnsen del Palermo, arrivato a tre reti e capace di viaggiare su standard realizzativi superiori rispetto alle sue abitudini.

Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport evidenzia anche le partenze di Federico Bonazzoli e Antonio Di Nardo. Il primo, rimasto alla Cremonese nonostante le possibilità di mercato, ha segnato tutti i suoi tre gol dopo il ritorno di Fabio Pecchia. Il secondo, dopo i 14 centri realizzati con il Pescara, è diventato uno degli investimenti principali della Juve Stabia, che ha speso quasi due milioni per acquistarlo.

Di Nardo sta rispondendo con una media di un gol ogni 78 minuti, anche se a Castellammare l’attenzione dei tifosi è inevitabilmente condizionata anche dalle vicende extracampo.

Una Serie B che segna e tira di più

Il campionato sta producendo numeri offensivi importanti. La media è salita a 2,64 gol a partita, la più elevata degli ultimi anni, mentre le conclusioni sono diventate 27,66 per gara, circa due in più rispetto alla passata stagione.

Tra le sorprese ci sono Raffaele Russo dell’Avellino, alla seconda stagione della carriera in Serie B, e Andrea Silipo dell’Ascoli, che sta tornando protagonista dopo essere stato considerato una delle grandi promesse del calcio italiano da giovanissimo.

Come conclude Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, all’appello mancano ancora alcuni attaccanti abituati alla doppia cifra, da Mulattieri a Iemmello.

Shpendi ha preso immediatamente il comando, ma la corsa è soltanto all’inizio. E anche il Palermo osserva con interesse: Pohjanpalo deve ancora raggiungere il massimo dei giri, mentre Johnsen è già entrato nel gruppo dei migliori marcatori del campionato.

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