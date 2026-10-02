Giornale di Sicilia: “Palermo, Bozzolan aspetta il suo momento. L’agente: «Si sta allenando a mille»”

ndrea Bozzolan aspetta la sua occasione, senza fretta. Il giovane terzino sinistro del Palermo è consapevole della forte concorrenza sulla corsia mancina, dove Tommaso Augello è stato finora un punto fermo per Filippo Inzaghi. Ma la stagione è lunga e per il classe 2004 arriverà il momento di mettersi in mostra. A raccontarne il percorso è Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Il Palermo ha deciso di puntare su un ragazzo reduce da una stagione importante con la Reggiana. In Emilia, Bozzolan ha collezionato 26 presenze, due gol e due assist in Serie B, trovando quella continuità necessaria per confrontarsi con il calcio dei grandi.





Dal Milan alla Reggiana, poi la scelta del Palermo

Come ricostruisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Bozzolan è cresciuto nel settore giovanile del Milan, dove ha costruito le proprie basi tecniche prima dell’esperienza alla Reggiana.

Il passaggio in Emilia gli ha consentito di accumulare minuti e responsabilità, fino al nuovo salto compiuto questa estate con l’arrivo al Palermo. Il club rosanero lo ha scelto per completare la fascia sinistra con un’operazione in prestito oneroso senza diritto di opzione, anche perché il Milan conserva sul calciatore un diritto di recompra.

Augello davanti, Bozzolan lavora

In campionato Bozzolan non ha ancora trovato spazio. Davanti a lui c’è infatti Augello, sempre utilizzato da Inzaghi nelle partite di Serie B disputate finora.

La prima occasione ufficiale è però già arrivata in Coppa Italia contro il Mantova, quando Bozzolan è partito titolare nella gara dei sedicesimi di finale vinta dal Palermo. Una partita importante anche per iniziare a prendere confidenza con il nuovo ambiente e con le richieste tattiche dell’allenatore.

Inzaghi, sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, ha manifestato più volte la propria fiducia nei confronti del giovane terzino, evidenziandone qualità e potenziale. Un segnale significativo per un calciatore arrivato all’interno di una rosa profonda e costruita con grandi ambizioni.

L’agente: «Andrea è super contento»

La presenza di Augello può trasformarsi anche in una palestra quotidiana per Bozzolan. Il classe 2004 dovrà continuare a lavorare e farsi trovare pronto quando Inzaghi avrà bisogno di lui.

Turnover, calendario, Coppa Italia ed eventuali assenze potranno infatti aprire nuove possibilità nel corso della stagione. Il Palermo vuole avere alternative affidabili in ogni posizione e Bozzolan rappresenta una delle soluzioni sulla fascia sinistra.

A confermare il momento positivo vissuto dal giocatore è il suo agente Davide Salerno, che al Giornale di Sicilia, nell’articolo di Massimiliano Radicini, racconta:

«Andrea è super contento dell’organizzazione, delle strutture che ha trovato, dello staff e del tecnico. Si sta allenando a mille».

Dopo il primo vero passo nel calcio dei grandi compiuto con la Reggiana, per Bozzolan è dunque iniziata una nuova fase. Per ora c’è da lavorare e imparare, aspettando il momento giusto. Ma all’interno di una stagione lunga, la possibilità di ritagliarsi spazio con la maglia del Palermo è destinata ad arrivare.