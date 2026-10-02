Giornale di Sicilia: “Palermo, Augello è il tuo migliore… amico”

Sempre presente e spesso decisivo. Tommaso Augello è uno dei grandi protagonisti dell’avvio di stagione del Palermo. Il suo impatto va ben oltre il gol e l’assist messi a referto nelle prime cinque giornate di Serie B: come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il terzino ha partecipato a nove delle dodici reti realizzate dai rosanero nelle partite in cui è sceso in campo tra campionato e Coppa Italia. Una percentuale del 75%, impressionante per un difensore.

Filippo Inzaghi lo considera una pedina imprescindibile. Nonostante sulla fascia sinistra possa contare anche su Bozzolan, il tecnico non ha mai sostituito Augello in campionato: il numero 3 è infatti l’unico giocatore del Palermo a non avere saltato nemmeno un minuto nelle prime cinque giornate.





Augello, le rimesse laterali diventano un’arma

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, uno degli strumenti più efficaci messi a disposizione della squadra sono le lunghe rimesse laterali di Augello. Una soluzione che il Palermo sta sfruttando con continuità e che ha già contribuito alla realizzazione di diverse reti.

I due gol contro il Lecce, firmati da Vavassori e Pohjanpalo, la seconda rete contro la Sampdoria, ancora con Pohjanpalo, e la prima contro il Padova, realizzata da Vavassori, sono nati proprio da questa situazione di gioco.

Le lunghe gittate del numero 3 riescono a creare difficoltà alle difese avversarie e sono diventate una soluzione offensiva a tutti gli effetti nello scacchiere di Inzaghi.

Non solo rimesse: imbucate e cross

Il repertorio di Augello non si esaurisce però nelle rimesse laterali. Un’altra caratteristica determinante è la capacità di trovare i compagni in profondità.

Un suo tracciante ha dato origine alla terza rete contro la Sampdoria, conclusa da Palumbo dopo l’azione personale di Johnsen. Una situazione simile si è verificata in occasione del pareggio contro l’Avellino, nato dallo scambio tra Pohjanpalo e Johnsen dopo che Augello aveva recuperato il pallone nei pressi del centrocampo e avviato l’azione.

C’è poi il marchio di fabbrica del terzino: il cross. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia ricorda quello che contro la Sampdoria ha premiato il perfetto inserimento di Strefezza, mentre contro l’Arezzo la rete dello 0-1 di Johnsen è arrivata proprio sugli sviluppi di un suo traversone.

La gemma al 94′ contro l’Arezzo

Augello non si è limitato a costruire occasioni per i compagni. Contro l’Arezzo ha trovato personalmente il gol decisivo al 94′, regalando la vittoria al Palermo in una partita che sembrava ormai destinata al pareggio dopo la doppia rimonta dei toscani.

Un dato rende ancora più particolare quella rete: si è trattato del primo e finora unico tiro effettuato da Augello in questa stagione.

Una giocata che rappresenta bene il suo momento: presente nelle azioni decisive, lucido fino agli ultimi secondi e capace di incidere anche direttamente sul risultato.

L’unico rosanero sempre in campo

Lo stato di forma del terzino ha convinto Inzaghi a non rinunciarvi mai. Augello è l’unico giocatore del Palermo ad avere disputato ogni minuto delle prime cinque giornate, mentre tutti gli altri rosanero sono stati sostituiti almeno una volta.

Nel complesso della Serie B sono 27 i giocatori di movimento sempre presenti nelle prime cinque partite, ai quali si aggiungono 17 portieri. Palermo, Cremonese e Carrarese sono invece le uniche squadre ad avere effettuato rotazioni anche tra i pali.

Inzaghi dovrà gestirlo?

C’è però un precedente che suggerisce prudenza. Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, anche nella passata stagione Augello era partito a ritmi elevatissimi, prima di accusare progressivamente un calo nei mesi successivi.

Allora giocava da esterno a tutta fascia, un ruolo particolarmente dispendioso sul piano energetico. Adesso la posizione di terzino gli consente una gestione differente delle energie, ma con l’aumento degli impegni Inzaghi potrebbe comunque decidere di concedergli un turno di riposo.

A fine mese arriverà infatti il primo turno infrasettimanale, con la trasferta di Pisa inserita tra le gare casalinghe contro Carrarese e Vicenza. Non è quindi escluso che in una delle due sfide al Barbera il numero 3 possa iniziare dalla panchina.

Valutazioni che Inzaghi effettuerà più avanti. Per il momento, però, Augello continua a correre: un gol, un assist, nove partecipazioni nelle dodici reti segnate dal Palermo con lui in campo e neppure un minuto saltato in campionato.