Vicenza, Zamuner: «Auguro al Palermo di vincere il campionato. Segre è il calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
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Nel corso dell’intervista a Sportitalia Speciale Serie B, Jacopo Segre ha ricevuto anche le parole d’apprezzamento di Giorgio Zamuner, attuale direttore sportivo del Vicenza e dirigente che ha avuto modo di conoscerlo ai tempi della SPAL.

Zamuner ha ricordato il centrocampista rosanero quando era ancora più giovane, evidenziandone soprattutto le qualità umane, l’entusiasmo e la grande applicazione quotidiana. Un ritratto che racconta la crescita di Segre nel corso degli anni, senza dimenticare le caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto.


«È un ragazzo che ha un sacco di entusiasmo, fa tutto con enorme determinazione, sempre con il sorriso sulle labbra. È un ragazzo che mi auguro, per il Palermo e anche per lui ovviamente, che possa togliersi la soddisfazione di vincere il campionato per magari poi provare a farsi valere anche in Serie A», ha spiegato Zamuner.

Il direttore sportivo ha poi posto l’accento sull’atteggiamento del centrocampista, una delle qualità che, secondo il suo ricordo, lo hanno accompagnato sin dagli anni alla SPAL. Per Zamuner, infatti, Segre rappresenta il tipo di giocatore che qualsiasi allenatore vorrebbe avere a disposizione.

«È un ragazzo che mi sento di dire che tutti gli allenatori vorrebbero, perché non sbaglia l’allenamento, non sbaglia l’atteggiamento. Questo è il ricordo che ho di Jacopo», ha aggiunto il ds del Vicenza.

Parole che hanno fatto piacere a Segre, il quale ha ringraziato Zamuner per il ricordo e per gli elogi ricevuti. Un breve scambio che ha evidenziato anche il rapporto costruito negli anni tra i due.

Il messaggio di Zamuner si inserisce inoltre nel momento particolare vissuto dal centrocampista con la maglia del Palermo: Segre è oggi uno dei giocatori di maggiore esperienza della rosa e rappresenta uno degli elementi che incarnano la continuità del progetto rosanero.

L’auspicio espresso dal dirigente è dunque chiaro: vedere Segre riuscire a conquistare con il Palermo un obiettivo importante e, successivamente, avere l’opportunità di misurarsi nuovamente con la Serie A.

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