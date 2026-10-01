Sampdoria, Delli Carri: «II campionato è più equilibrato rispetto all’anno scorso»

Intervistato ai microfoni di “La Repubblica”, il difensore della Sampdoria, Filippo Delli Carri, ha raccontato il suo recente arrivo in blucerchiato, lanciando anche uno sguardo a quello che potrà fare la sua nuova squadra in questa stagione.

«La trattativa è nata in maniera improvvisa – spiega Delli Carri -. Alla Samp si era infortunato Viti, io avevo giocato il giorno prima contro l’Udinese e mi è arrivata la chiamata»





Il calciatore non ha poi dubbi su quale debba essere la mentalità della squadra: «Dobbiamo pensare giorno dopo giorno. Ci sono tutti gli elementi per fare bene. II campionato è più equilibrato rispetto all’anno scorso, con due vittorie di fila ti ritrovi nei quartieri alti»

Infine, sull’obiettivo della Sampdoria quest’anno in Serie B: «Noi dobbiamo pensare a fare più punti possibili poi alla fine si tireranno le somme»