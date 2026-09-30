Empoli, UFFICIALE Andreoletti: contratto fino al 2028. Sarà lui a sfidare il Palermo

Adesso è ufficiale: Matteo Andreoletti è il nuovo allenatore dell’Empoli. Il club toscano ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al tecnico, che raccoglie l’eredità di Guido Pagliuca.

L’Empoli Football Club ha comunicato la scelta attraverso i propri canali ufficiali: «Empoli Football Club è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Matteo Andreoletti».





Definita anche la durata dell’accordo: Andreoletti ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Il nuovo allenatore è già pronto a cominciare il lavoro sul campo. Come specificato dall’Empoli nel comunicato, questa mattina Andreoletti dirigerà il suo primo allenamento al Centro Sportivo di Petroio.

Una novità che interessa direttamente anche il Palermo. Alla ripresa del campionato, infatti, la formazione rosanero di Filippo Inzaghi affronterà proprio l’Empoli e troverà quindi sulla panchina avversaria Andreoletti, chiamato ad aprire un nuovo ciclo alla guida dei toscani.

Si concretizza così il cambio tecnico annunciato nelle ultime ore: l’Empoli volta pagina e riparte da Andreoletti, con il nuovo allenatore subito al lavoro in vista dei prossimi impegni.