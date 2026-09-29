Carrarese, pronto Pagliuca per il dopo Cioffi: domani la firma
Dopo l’esonero di Gabriele Cioffi, la Carrarese si prepara ad accogliere la sua nuova guida tecnica. Secondo quanto riportato da Nicolo Schira tramite il proprio profilo X, è attesa per domani la firma e la nomina ufficiale di Guido Pagliuca come nuovo allenatore, in seguito alla sua separazione con l’Empoli.
Su input dello stesso tecnico toscano, Daniele Deoma entrerà inoltre nello staff con il ruolo di coordinatore dell’area tecnica e sportiva. L’operazione dovrebbe completare il nuovo assetto della Carrarese, con Pagliuca pronto a prendere il posto di Gabriele Cioffi per invertire il trend negativo dei gialloblù in questo inizio di stagione.