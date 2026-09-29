UFFICIALE: Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
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Dopo la risoluzione contrattuale con Carlo Cuesta, il Parma ha trovato il suo nuovo allenatore. Attraverso un comunicato sui propri canali, i ducali hanno ufficializzato l’arrivo in panchina di Alberto Gilardino. Per l’ex attaccante del Palermo si tratta di un ritorno tra i crociati, pronto ad iniziare una nuova avventura in Serie A dopo l’esperienza della passata stagione con il Pisa.

Questo il comunicato del club:


“Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma Calcio 1913. Il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del Club per due ulteriori stagioni sportive. Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, per Alberto Gilardino si tratta di un ritorno a Parma dopo l’esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista per diverse stagioni dal 2002 al 2005 durante le quali ha collezionato 116 presenze e 56 reti con la maglia gialloblu. Al termine della lunga carriera da calciatore, poi, ha intrapreso il percorso da allenatore con Rezzato, Pro Vercelli, Genoa e Pisa, prima di diventare – oggi – la nuova guida tecnica del Parma”

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