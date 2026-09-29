Bari, la Procura ritira la richiesta di liquidazione: decisivo il piano di Filmauro

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 29, 2026
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La Procura della Repubblica di Bari, secondo quanto riportato da “TeleSveva”, ha formalmente rinunciato alla richiesta di liquidazione giudiziale della SSC Bari, presentata lo scorso 7 luglio. La vicenda è quindi vicina alla conclusione: ora si attende il provvedimento con cui il Tribunale dichiarerà chiuso il procedimento.

A determinare il cambio di scenario sono state le nuove garanzie finanziarie della Filmauro. Il 24 settembre la società controllante ha assunto un impegno irrevocabile per 11,1 milioni di euro destinati a coprire le esigenze della stagione 2026/27. Dopo gli 1,1 milioni già versati a fine luglio, il piano prevede 2 milioni entro il 31 ottobre e un milione al mese da novembre 2026 a giugno 2027.


Si tratta di versamenti in conto capitale, quindi non soggetti a restituzione né a interessi. La Procura ha inoltre evidenziato la solidità patrimoniale della Filmauro, il cui patrimonio netto supera i 74 milioni di euro.

Nel rinunciare al ricorso, i magistrati hanno precisato che la decisione non implica che le contestazioni sollevate a luglio fossero infondate. Il passo indietro è legato esclusivamente alle nuove risorse garantite dalla proprietà, ritenute sufficienti a tutelare la situazione finanziaria del club e i suoi creditori.

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