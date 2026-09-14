Ravenna, ufficiale il colpo Soleri: l’ex Palermo firma fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2026
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Edoardo Soleri è un nuovo giocatore del Ravenna. Il club giallorosso ha ufficializzato il tesseramento dell’attaccante classe 1997, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Per l’ex Palermo e Sampdoria è pronta la maglia numero 11.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Soleri ha fatto il suo esordio con la prima squadra giallorossa in Champions League nel 2015. Dopo una prima esperienza allo Spezia, l’attaccante ha proseguito la propria carriera all’estero vestendo le maglie di Almería, Almere City e Braga B.


Il ritorno in Italia lo ha portato prima al Padova e successivamente al Monopoli, prima della tappa che ha segnato in maniera importante il suo percorso professionale.

Soleri, tre stagioni con il Palermo

Nel 2021 Soleri è infatti approdato al Palermo, diventando uno dei protagonisti della promozione in Serie B. Nella stagione 2021/22 ha realizzato complessivamente 12 reti, contribuendo al ritorno dei rosanero nel campionato cadetto.

L’attaccante è rimasto in Sicilia anche nelle due stagioni successive in Serie B, prima di lasciare Palermo nell’estate del 2024 per tornare allo Spezia.

Nella seconda parte dell’ultima stagione ha invece indossato in prestito la maglia della Sampdoria. Adesso per il classe 1997 comincia una nuova esperienza con il Ravenna.

Un nuovo attaccante per Mandorlini

L’ingaggio di Soleri rappresenta una scelta precisa del club, che ha deciso di completare il reparto offensivo a disposizione dell’allenatore Andrea Mandorlini con un giocatore in grado di garantire nuove soluzioni.

Il Ravenna punta in particolare sull’esperienza accumulata dall’attaccante tra Serie B e Serie C. Soleri ha sottoscritto un accordo fino al 2028 e indosserà la maglia numero 11.

Una nuova avventura, dunque, per l’ex rosanero: dopo Palermo, Spezia e Sampdoria, Edoardo Soleri riparte dal Ravenna.

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