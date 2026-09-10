Corriere dello Sport: “Avellino, offerta ufficiale a James Rodríguez: un milione per il primo anno. Si attende il sì”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 10, 2026
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Quello che fino a pochi giorni fa sembrava soltanto un sogno adesso si è trasformato in una trattativa concreta. L’Avellino fa sul serio per James Rodríguez e ha presentato una proposta ufficiale al campione colombiano, attualmente svincolato. A riportare i dettagli dell’operazione è Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport.

Il club biancoverde ha messo sul tavolo un contratto annuale con opzione per una seconda stagione, che diventerebbe obbligatoria in caso di promozione in Serie A. La proposta economica prevede un milione di euro per il primo anno, diritti d’immagine esclusi, con la possibilità di arrivare a due milioni di ingaggio nella seconda stagione.


James Rodríguez, l’Avellino aspetta la risposta

Come ricostruisce Pescatore sul Corriere dello Sport, i primi contatti risalgono a circa tre settimane fa. Inizialmente il 35enne colombiano aveva manifestato la volontà di continuare a giocare in una prima divisione.

Negli ultimi giorni, però, lo scenario è cambiato. Le proposte ricevute da società di massima serie non sarebbero state considerate convincenti e si è così riaperta la possibilità di un approdo in Serie B. Il dialogo con l’Avellino è ripartito e James Rodríguez non avrebbe escluso la destinazione irpina.

Il patron D’Agostino attende adesso una risposta definitiva nelle prossime ore. Nel frattempo, secondo il Corriere dello Sport, la società si sta organizzando anche sul fronte commerciale: è stata coinvolta l’area marketing e gli sponsor sarebbero pronti a sostenere l’eventuale operazione.

Intanto arriva il Palermo capolista

Mentre fuori dal campo tiene banco il sogno James Rodríguez, la squadra di Alessandro Nesta continua a preparare il big match contro il Palermo capolista.

La sfida del Partenio si giocherà domenica alle 17.15 anziché alle 15, uno spostamento deciso per gestire meglio le temperature elevate. Gli allenamenti dell’Avellino proseguono a porte chiuse.

Nesta dovrà fare a meno di Favilli e Simic. L’attaccante è alle prese con un problema al bicipite femorale sinistro e sarà rivalutato nei prossimi giorni. Per il difensore croato, invece, è stata riscontrata una lesione di media entità al muscolo soleo della gamba sinistra: ha già iniziato il percorso riabilitativo e, secondo quanto riferisce Leondino Pescatore, si prospetta uno stop piuttosto lungo.

Resta invece in dubbio Palmiero, alle prese con un’infiammazione al ginocchio destro e impegnato in un programma di terapie.

Sono dunque due i grandi temi che accompagnano l’Avellino verso il fine settimana: da una parte la sfida contro il Palermo di Inzaghi, dall’altra la possibile conclusione di un’operazione di mercato destinata a fare rumore. Per trasformare il sogno James Rodríguez in realtà, scrive il Corriere dello Sport, manca ancora il passaggio decisivo: il sì del colombiano.

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