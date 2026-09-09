Cremonese, Rocchetti: «Contro il Cesena dovremo fare la partita. Pecchia? Lavora più sulle situazioni»

In vista del match di sabato in casa del Cesena, valido per la quarta giornata del campionato di Serie B, ha parlato in conferenza stampa il difensore della Cremonese, Yuri Rocchetti, commentando il suo ritorno in grigiorosso e lanciando uno sguardo alla gara contro i romagnoli.

«Sono tornato a Cremona più maturo – ha dichiarato il calciatore – ho avuto la possibilità di approdare in piazze che mi hanno permesso di crescere tecnicamente e mentalmente. Sono a completa disposizione della squadra e della società. Io mi adatto alle situazioni in base alle necessità, posso agire in entrambe le posizioni e forse preferisco fare il quarto perché posso partire da dietro. Ma sono sempre a disposizione del mister»





Uno sguardo poi al prossimo match di campionato contro il Cesena: «Sono partiti nel modo giusto. Cercheremo di preparare la gara come le altre, andando forte in allenamento consapevoli delle nostre capacità. Dovremo fare la partita e lavorare per portarla a casa»

E su Shpendi: «Penso che sia un ottimo giocatore, anche se non lo conosco personalmente. Siamo la Cremonese e dobbiamo avere grande umiltà, pensare a noi stessi e cercare di ottenere la vittoria»

Rocchetti lascia infine un commento sull’esonero di Giampaolo e sulla scelta di Pecchia come nuovo allenatore: «Giampaolo è stato per me molto importante dal punto di vista tattico, perché era maniacale. Mister Pecchia lavora di più sulle situazioni nella preparazione della gara. A prescindere da ciò, cosa fondamentale è che noi andiamo forte»