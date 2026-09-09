Avellino, Sounas: «Palermo squadra fortissima, ma in casa abbiamo il nostro pubblico. Ci faremo trovare pronti»

Due vittorie consecutive hanno rilanciato l’Avellino, ma Dimitrios Sounas invita a mantenere i piedi per terra. Il centrocampista biancoverde, intervistato da Sportchannel News 214, ha parlato del momento della squadra, del proprio ruolo e soprattutto della prossima sfida contro il Palermo, unica formazione ancora a punteggio pieno in Serie B.

«Stiamo vivendo un bel momento, abbiamo fatto due vittorie di fila. Però rimaniamo sempre con i piedi per terra perché, come sappiamo, il campionato di Serie B è difficile e lungo. Stiamo lavorando molto bene, c’è entusiasmo e questo ci aiuta a lavorare anche meglio in settimana», ha spiegato Sounas.





Sounas: «Darò sempre il massimo per questa maglia»

Il centrocampista ha affrontato anche il tema delle rotazioni e del minutaggio, mettendo davanti a tutto gli interessi dell’Avellino.

«Questo è il terzo anno in cui ho sempre dato il massimo per questa maglia e continuerò a dare sempre il massimo, sia se è un minuto, due minuti o novanta. A me interessa il bene della squadra, questo deve essere il pensiero di tutti noi: farci trovare pronti quando ci dà la possibilità il mister».

Sounas ha indicato proprio nel successo ottenuto a Modena una dimostrazione della compattezza raggiunta dal gruppo: «Contro il Modena lo spirito di squadra è stato quello che ci ha portato a fare una grande vittoria. Sto vivendo tutto con la massima serenità, soprattutto perché vedo la mia squadra che ha vinto nelle ultime due e quindi sono più che contento».

James Rodriguez? Sounas non commenta

Nel corso dell’intervista a Sportchannel News 214 è arrivata inevitabilmente anche una domanda sulle indiscrezioni relative al possibile approdo di James Rodriguez all’Avellino.

Sounas, però, ha preferito non entrare nell’argomento: «Non voglio parlare di queste cose».

L’attenzione del centrocampista è interamente rivolta al campo e alla prossima partita: «Abbiamo fatto due grandi vittorie che in Serie B non sono niente di scontato, perché il campionato è molto equilibrato e non ci sono partite facili. Bisogna stare sempre sul pezzo».

«Contro il Palermo ci aspetta un’altra battaglia»

Adesso sulla strada dell’Avellino c’è la capolista. Sounas non nasconde le difficoltà dell’impegno: «Ci aspetta un’altra battaglia contro il Palermo, la stiamo preparando al massimo per farci trovare pronti per la partita».

Massimo rispetto per la formazione di Filippo Inzaghi, ma anche fiducia nella spinta del Partenio: «Sicuramente bisogna affrontare questa partita con la massima umiltà, con la massima concentrazione, perché il Palermo è una squadra, come tutti sappiamo, che ha giocatori molto forti per questa categoria».

Poi il messaggio ai tifosi: «Sicuramente ci faremo trovare pronti perché giochiamo in casa e in casa abbiamo il nostro pubblico che ci darà una grossa mano. Vogliamo dare il massimo per loro».

«La nostra arma? Lo spirito di squadra»

Infine, Sounas individua nella compattezza del gruppo la possibile arma dell’Avellino contro i rosanero.

«Lo spirito di squadra, sicuramente. Il sacrificio di correre ognuno dietro all’altro per aiutare il compagno. In queste partite si vede la forza del gruppo e credo che, se siamo quelli visti contro il Modena, con questo spirito possiamo fare bene».

L’Avellino arriva dunque alla sfida con il Palermo forte di due vittorie consecutive. Entusiasmo e fiducia non mancano, ma il messaggio di Sounas è chiaro: umiltà, concentrazione e spirito di squadra per provare a fermare la capolista.