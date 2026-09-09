Repubblica Genova: “Insigne: «Il Palermo ha fatto tre gol con tre occasioni». Branco attacca l’arbitro: «Gestione molto piccola»”

La Sampdoria torna da Palermo senza punti, ma con la convinzione di aver offerto una prestazione migliore di quanto racconti il 3-1 finale. A sostenerlo è Lorenzo Insigne, autore al Barbera del suo primo gol stagionale. Il dirigente blucerchiato Américo Branco, invece, punta il dito contro la direzione arbitrale di Marchetti, pur precisando che non sarebbe stata la causa della sconfitta.

A raccontare il dopo Palermo-Sampdoria è Lorenzo Mangini su Repubblica Genova, soffermandosi sulla prova di Insigne e sulle dure considerazioni di Branco.





Insigne: «Il Palermo tre occasioni e tre gol»

Insigne, ancora alla ricerca della condizione migliore, ha mostrato insieme a Verschaeren qualità differenti rispetto al resto della squadra. Suo il gol che ha permesso alla Sampdoria di riaprire momentaneamente la partita.

«Avevo tantissima voglia di giocare, a 35 anni voglio solo il bene della squadra e dei tifosi. Preferisco non segnare e fare punti», ha spiegato l’attaccante nelle dichiarazioni riportate da Repubblica Genova.

Insigne invita però l’ambiente a non abbattersi: «Non dobbiamo buttarci giù, ci sono tante partite. Se siamo questi, con i giocatori che stanno fuori, possiamo toglierci soddisfazioni e rendere felici i tifosi».

«Dal risultato sembra che ci abbiano massacrato, ma non è così»

L’ex Napoli rivendica soprattutto la prestazione offerta contro la capolista.

«Non possiamo recriminare per la prestazione, abbiamo dato tutto, considerando le difficoltà, i giocatori al rientro dagli infortuni e i tanti assenti. Prova di carattere contro una grande squadra, abbiamo sbagliato qualche gol facile. Dal risultato sembra che ci abbiano massacrato, ma non è così».

Per Insigne la differenza è stata soprattutto nella concretezza: «Bisogna analizzare bene la partita tutti insieme con il mister, si sono viste tante cose giuste, manca la cattiveria sottoporta, abbiamo costruito tante occasioni e fatto appena un gol, il Palermo tre occasioni e tre gol».

Branco contro Marchetti: «Mancanza di rispetto»

Molto più duro Américo Branco, che si è soffermato sulla gestione arbitrale. In particolare, Repubblica Genova richiama le ammonizioni ricevute da Insigne e Henderson per proteste.

«Sono episodi che mostrano mancanza di rispetto nei confronti della Sampdoria. Siamo venuti a giocare a viso aperto e vogliamo capire quali sono le regole d’ingaggio. I nostri giocatori mi hanno detto che non riuscivano a parlare con Marchetti. Neanche il capitano. Questo è preoccupante».

Poi l’affondo: «Se arriva un arbitro internazionale ti aspetti una gestione internazionale, da grande partita. Invece quella che ho visto è stata una gestione molto piccola».

«Non abbiamo perso per colpa dell’arbitro»

Branco ha comunque escluso che il direttore di gara possa essere considerato il responsabile del risultato.

«Non abbiamo perso per colpa dell’arbitro, abbiamo perso perché non abbiamo fatto gol. Però in alcuni momenti della partita ha spostato gli equilibri, facendo innervosire la nostra squadra».

Il dirigente blucerchiato ha contestato anche un intervento subito da Henderson: «Palumbo non doveva restare in campo dopo un intervento così».

Insigne e Verschaeren, segnali positivi per Corradi

Tra gli aspetti incoraggianti della trasferta siciliana, Lorenzo Mangini su Repubblica Genova segnala proprio la condizione crescente di alcuni elementi.

Insigne ha accumulato oltre sessanta minuti, mentre Verschaeren è rimasto in campo per 85. Indicazioni positive per Corradi nonostante la sconfitta contro il Palermo.

Sul fronte della rosa, infine, Riccio è stato ceduto a titolo definitivo al Pogon Stettino, mentre Lauritsen e Ravanelli proseguono il lavoro sul campo.