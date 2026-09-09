Corriere dello Sport: “Belotti è ufficialmente del Modena: il Gallo riparte dalla Serie B, dodici anni fa brillava col Palermo”

Andrea Belotti è ufficialmente un nuovo giocatore del Modena. Il “Gallo”, terminate le visite mediche, ha firmato il contratto che lo legherà ai gialloblù e ha scelto la maglia numero 11, rimasta libera dopo la partenza di Pedro Mendes. Per il centravanti si tratta di un ritorno in Serie B a distanza di circa dodici anni dall’esperienza con il Palermo, quella che lo mise definitivamente sotto i riflettori del grande calcio.

Come racconta Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, i controlli medici sono stati particolarmente accurati per verificare le condizioni del ginocchio. Superato questo passaggio, Belotti ha potuto firmare e mettersi a disposizione dell’allenatore Daniele Galloppa.





Galloppa: «Ci darà esperienza e senso del gol»

Il tecnico del Modena aveva già anticipato l’importanza dell’operazione al termine della partita contro l’Avellino, quando l’arrivo dell’attaccante era ormai imminente.

«Ci darà esperienza, senso del gol e capacità di giocare dentro l’area, un giocatore di spessore internazionale che non scopro certo io», aveva dichiarato Galloppa.

Parole riportate dal Corriere dello Sport che spiegano perfettamente ciò che il Modena cerca dall’ex attaccante del Palermo e del Torino.

Contratto di un anno per Belotti

Nel pomeriggio di ieri è arrivata la firma. Belotti ha sottoscritto un contratto annuale, senza bonus legati al numero di presenze o ai gol realizzati: secondo quanto riferisce Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, l’attaccante ha ricevuto lo stesso status dei suoi nuovi compagni.

A 32 anni il Gallo sceglie dunque di rimettersi in gioco partendo dalla Serie B e da una società ambiziosa come quella emiliana.

Dodici anni fa il Palermo e l’inizio della scalata

Il ritorno nel campionato cadetto riporta inevitabilmente alla memoria la parentesi con il Palermo. Proprio circa dodici anni fa Belotti, indossando la maglia rosanero, attirò l’attenzione degli operatori di mercato della Serie A.

Da lì sarebbe iniziata una carriera che lo avrebbe portato soprattutto a diventare protagonista con il Torino e con la Nazionale italiana, con cui ha conquistato anche il titolo europeo.

Adesso, sottolinea il Corriere dello Sport, il Gallo riparte dalla categoria nella quale aveva cominciato a imporsi nel calcio italiano.

Il Modena cercava un uomo d’area

L’arrivo di Belotti risponde anche a una precisa esigenza tattica. Galloppa aveva bisogno di un centravanti d’area puro, con caratteristiche differenti rispetto ad Ambrosino e Montevago, maggiormente portati ad attaccare gli spazi.

La sconfitta contro l’Avellino aveva evidenziato proprio questo limite. Il Modena aveva prodotto una ventina di conclusioni, colpito tre legni e raggiunto il 65% di possesso palla, senza però riuscire a trovare il gol.

Belotti viene quindi individuato come il finalizzatore chiamato a trasformare in reti la mole di gioco prodotta dai gialloblù, aggiungendo contemporaneamente esperienza e carattere a una rosa ricca di giovani.

Possibile convocazione contro il Südtirol

Resta da capire quando arriverà il debutto. Come spiega Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, è ancora presto per stabilire se Belotti potrà essere convocato già per la sfida di sabato al Druso contro il Südtirol.

Saranno i test atletici a fornire le indicazioni decisive sulle sue condizioni.

Il primo incontro con i nuovi tifosi, invece, sarà immediato: il Modena ha deciso di aprire il campo di allenamento Zelocchi ai sostenitori per la seduta di questa mattina. Comincia così ufficialmente la nuova avventura del Gallo.