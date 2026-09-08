Il Mattino: “Avellino, ansia Favilli e Simic verso il Palermo: oggi gli esami, Nesta spera nel recupero”

Giornata importante in casa Avellino. Alla ripresa degli allenamenti, l’attenzione sarà rivolta soprattutto agli esami strumentali di Andrea Favilli e Lorenco Simic, entrambi alle prese con problemi muscolari accusati al “Braglia” contro il Modena. Come riporta Il Mattino di Avellino, filtra comunque ottimismo sulla possibilità di recuperarli per il big match di domenica alle 15 contro il Palermo.

Le prime sensazioni sono positive, ma bisognerà attendere gli accertamenti prima di conoscere con precisione l’entità dei rispettivi problemi. Entrambi i calciatori avrebbero spiegato allo staff medico di avere chiesto il cambio soprattutto a scopo precauzionale, dopo avere avvertito i primi segnali di vecchi fastidi.





Favilli e Simic, Nesta spera

Particolare attenzione è rivolta a Favilli, la cui carriera è stata condizionata da numerosi infortuni. Alessandro Nesta, come riferisce Il Mattino di Avellino, ha spiegato: «Favilli mi ha riferito di aver accusato un semplice indolenzimento al flessore della coscia sinistra e di aver scelto la strada della precauzione».

Prudenza anche per Simic. Il difensore ha avvertito già a metà del primo tempo un indurimento al polpaccio, lo stesso che in passato lo aveva costretto a fermarsi per qualche giornata.

Favilli e Simic saranno sottoposti agli esami presso lo studio di Domenico Volino. Con loro ci sarà anche Luca Palmiero, assente nella trasferta in Emilia a causa di un’infiammazione al ginocchio destro accusata durante la rifinitura di sabato.

È quindi probabile, salvo responsi particolarmente rapidi, che nessuno dei tre partecipi all’allenamento delle 18, previsto a porte aperte al pubblico in tribuna Montevergine.

Avellino-Palermo, le possibili alternative di Nesta

Nesta spera di recuperare tutti in vista del Palermo, anche se le alternative nella rosa biancoverde non mancano. L’eventuale assenza di Favilli, dopo l’infortunio di Fila, priverebbe però il tecnico di un attaccante strutturato particolarmente funzionale al 3-5-2 e alle caratteristiche di Raffaele Russo.

Walid Cheddira, pur avendo disputato una partita di sacrificio contro il Modena, secondo quanto riportato dal Mattino di Avellino deve ancora raggiungere la migliore condizione e affinare l’intesa con i nuovi compagni.

Qualora Favilli non dovesse recuperare, potrebbe quindi aprirsi spazio per uno tra Biasci e Pandolfi, anche nell’ottica di una staffetta con Cheddira. Si tratta comunque di scenari ancora prematuri, anche perché Nesta ha mostrato di voler adattare la propria squadra alle caratteristiche dell’avversario.

Il tecnico biancoverde ha intanto seguito in televisione Palermo-Sampdoria, posticipo che ha visto impegnata la prossima avversaria dell’Avellino.

Attesa per il settore ospiti

Dopo la seduta odierna, da domani l’Avellino tornerà a lavorare lontano da occhi indiscreti con un allenamento al giorno. Sul fronte organizzativo, la società attende inoltre disposizioni dalla Questura riguardo all’apertura della Curva Nord alla tifoseria ospite per Avellino-Palermo.

Secondo Il Mattino di Avellino, salvo imprevisti, da domani dovrebbe partire la prevendita per i soli settori Terminio e Montevergine, riservata ai possessori della tessera Branco.

L’attenzione immediata resta però sulle condizioni di Favilli, Simic e Palmiero. Gli esami chiariranno il quadro e permetteranno a Nesta di capire su quali uomini potrà contare domenica contro il Palermo.