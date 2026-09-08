Gazzetta dello Sport: “Pierozzi è il peggiore, Augello il migliore. Le pagelle di Palermo-Sampdoria”
La Gazzetta dello Sport premia soprattutto Tommaso Augello dopo il successo per 3-1 del Palermo sulla Sampdoria. L’esterno rosanero è il migliore in campo con 7,5, mentre Strefezza e Palumbo ricevono 7. Tra i blucerchiati il migliore è Lorenzo Insigne, anche lui valutato con 7.
Perin 6,5
Pierozzi 5,5
Cassandro 6
Bani 6
Ceccaroni 6
Augello 7,5 – Migliore
Un assist e mezzo, contando la rimessa. Recupera la palla da cui nasce il terzo gol.
Segre 6
Ranocchia 6
Estevez 6
Strefezza 7
Vavassori 6
Hernani 6
Palumbo 7
Johnsen 6
Pohjanpalo 6,5
Gabrielloni s.v.
Allenatore Inzaghi 6,5
Le pagelle della Sampdoria
Vindahl 5,5
Di Pardo 5,5
Gartenmann 6
Delli Carri 5,5
Cicconi 5,5
Henderson 5 – Peggiore
Serata da ex che nasce male col pasticcio che innesca il primo gol, poi non si accende.
Makoumbou 6,5
Sinani 6
Begic 6
Verschaeren 6,5
Mezzotero s.v.
Insigne 7 – Migliore
Vede il Palermo e ringiovanisce. Il gol è il premio per aver sfruttato al meglio i minuti.
Abildgaard 5,5
Tutino 5,5
Allenatore Corradi 6
Tra i rosanero, la Gazzetta dello Sport indica inoltre Pierozzi tra i peggiori della gara con 5,5: «Un errore in disimpegno ha regalato a Tutino l’opportunità di riaprire la gara, ma c’era Perin…».