Gazzetta dello Sport: “Pierozzi è il peggiore, Augello il migliore. Le pagelle di Palermo-Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (22)

La Gazzetta dello Sport premia soprattutto Tommaso Augello dopo il successo per 3-1 del Palermo sulla Sampdoria. L’esterno rosanero è il migliore in campo con 7,5, mentre Strefezza e Palumbo ricevono 7. Tra i blucerchiati il migliore è Lorenzo Insigne, anche lui valutato con 7.

Perin 6,5


Pierozzi 5,5

Cassandro 6

Bani 6

Ceccaroni 6

Augello 7,5 – Migliore
Un assist e mezzo, contando la rimessa. Recupera la palla da cui nasce il terzo gol.

Segre 6

Ranocchia 6

Estevez 6

Strefezza 7

Vavassori 6

Hernani 6

Palumbo 7

Johnsen 6

Pohjanpalo 6,5

Gabrielloni s.v.

Allenatore Inzaghi 6,5

Le pagelle della Sampdoria

Vindahl 5,5

Di Pardo 5,5

Gartenmann 6

Delli Carri 5,5

Cicconi 5,5

Henderson 5 – Peggiore
Serata da ex che nasce male col pasticcio che innesca il primo gol, poi non si accende.

Makoumbou 6,5

Sinani 6

Begic 6

Verschaeren 6,5

Mezzotero s.v.

Insigne 7 – Migliore
Vede il Palermo e ringiovanisce. Il gol è il premio per aver sfruttato al meglio i minuti.

Abildgaard 5,5

Tutino 5,5

Allenatore Corradi 6

Tra i rosanero, la Gazzetta dello Sport indica inoltre Pierozzi tra i peggiori della gara con 5,5: «Un errore in disimpegno ha regalato a Tutino l’opportunità di riaprire la gara, ma c’era Perin…».

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