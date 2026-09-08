Tuttosport: “Belotti riparte dalla Serie B: accordo col Modena. Dodici anni fa trascinò il Palermo in A”

Andrea Belotti riparte dal Modena e dalla Serie B, la categoria che dodici anni fa lo vide protagonista con la maglia del Palermo. Il “Gallo” ha raggiunto l’accordo con il club emiliano ed è pronto a mettersi a disposizione di Galloppa per provare a rilanciare la propria carriera e aiutare i gialloblù nella corsa alla promozione.

Come racconta Nicolò Schira su Tuttosport, Belotti ha aspettato per diverse settimane una proposta dalla Serie A, prima di accettare il progetto della famiglia Rivetti. Ieri sera l’attaccante ha inoltre sostenuto le visite mediche, superate positivamente.





Belotti, dodici anni dopo il Palermo

Per il centravanti bergamasco si tratta di un ritorno in Serie B dopo dodici anni. L’ultima esperienza nel campionato cadetto fu proprio quella con il Palermo.

In quella stagione Belotti andò in doppia cifra e contribuì alla promozione dei rosanero in Serie A. Adesso, sottolinea Nicolò Schira su Tuttosport, l’obiettivo sarà provare a ripetersi con il Modena, club che punta a raggiungere il massimo campionato.

Il “Gallo” è stato corteggiato a lungo dalla società emiliana e alla fine ha scelto di scendere di categoria per cercare il rilancio.

Visite mediche superate

Un passaggio particolarmente importante è stato rappresentato dalle visite mediche sostenute ieri sera.

Secondo Tuttosport, i controlli sono andati per il meglio, consentendo di superare le preoccupazioni legate alle condizioni del ginocchio sinistro.

Schira ricorda infatti che un paio di mesi fa il Cagliari aveva deciso di non procedere con il rinnovo, motivando la scelta con i dubbi dello staff medico rossoblù sulle condizioni del ginocchio dell’attaccante.

Adesso, invece, Belotti sta bene ed è pronto a mettersi a disposizione di Galloppa.

Il Gallo cerca il rilancio a Modena

L’esperienza emiliana rappresenta per Belotti la possibilità di lasciarsi alle spalle alcune stagioni complicate vissute tra Roma, Como e Cagliari. Diverso il rendimento avuto durante i sei mesi trascorsi in prestito al Benfica, da gennaio a giugno 2025, anche se successivamente il club portoghese aveva deciso di non trattenerlo.

Anche l’inizio dell’avventura a Cagliari aveva offerto segnali positivi, con una doppietta realizzata sul campo del Lecce, prima che un grave infortunio al ginocchio interrompesse la sua risalita.

Dai 100 milioni del Torino alla nuova sfida

Nicolò Schira su Tuttosport ripercorre anche gli anni nei quali Belotti era diventato uno degli attaccanti più corteggiati d’Europa.

Milan e Atletico Madrid erano arrivati a offrire al Torino 70 milioni di euro, ma il presidente Cairo aveva resistito agli assalti valutando il proprio centravanti 100 milioni.

Da allora sono trascorsi quasi dieci anni e la carriera del Gallo ha attraversato diversi alti e bassi.

Alla soglia dei 33 anni, che compirà il 20 dicembre, Belotti vuole però provare a costruirsi una seconda vita calcistica. Il Modena gli offre questa opportunità e punta sulla sua esperienza e soprattutto sui suoi gol per inseguire la Serie A.