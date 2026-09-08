Palermo-Sampdoria, Insigne: «Se guardi solo il risultato sembra che ci abbiano massacrato, ma non è così»

Lorenzo Insigne analizza la sconfitta della Sampdoria per 3-1 contro il Palermo. Ai microfoni ufficiali del club blucerchiato, l’attaccante ha difeso la prestazione della squadra, sottolineando le difficoltà legate alle numerose assenze e le occasioni costruite durante la partita.

«Non ho nulla da recriminare ai miei compagni, abbiamo dato tutto nonostante tutte le difficoltà e i tanti giocatori assenti. Sapevamo di affrontare una grande squadra e penso che abbiamo fatto una grande prestazione di carattere sotto tutti i punti di vista. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo fatto un gol, loro hanno avuto tre occasioni e ne hanno fatti tre».





Insigne, autore della rete che nella ripresa aveva permesso alla Sampdoria di accorciare le distanze, evidenzia soprattutto la poca concretezza sotto porta dei blucerchiati.

«Abbiamo sbagliato anche qualche gol facile. Se qualcuno non ha visto la partita e guarda solo il risultato pensa che ci hanno massacrato, ma non è così».

Resta quindi il rammarico per essere usciti dal Renzo Barbera senza punti nonostante, secondo Insigne, la prestazione offerta: «Sono un po’ nervoso perché non sono arrivati i tre punti, però abbiamo fatto una grande prestazione. Abbiamo avuto tantissima voglia di giocare».