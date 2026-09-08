Palermo-Sampdoria, Insigne: «Se guardi solo il risultato sembra che ci abbiano massacrato, ma non è così»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-08 074041

Lorenzo Insigne analizza la sconfitta della Sampdoria per 3-1 contro il Palermo. Ai microfoni ufficiali del club blucerchiato, l’attaccante ha difeso la prestazione della squadra, sottolineando le difficoltà legate alle numerose assenze e le occasioni costruite durante la partita.

«Non ho nulla da recriminare ai miei compagni, abbiamo dato tutto nonostante tutte le difficoltà e i tanti giocatori assenti. Sapevamo di affrontare una grande squadra e penso che abbiamo fatto una grande prestazione di carattere sotto tutti i punti di vista. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo fatto un gol, loro hanno avuto tre occasioni e ne hanno fatti tre».


Insigne, autore della rete che nella ripresa aveva permesso alla Sampdoria di accorciare le distanze, evidenzia soprattutto la poca concretezza sotto porta dei blucerchiati.

«Abbiamo sbagliato anche qualche gol facile. Se qualcuno non ha visto la partita e guarda solo il risultato pensa che ci hanno massacrato, ma non è così».

Resta quindi il rammarico per essere usciti dal Renzo Barbera senza punti nonostante, secondo Insigne, la prestazione offerta: «Sono un po’ nervoso perché non sono arrivati i tre punti, però abbiamo fatto una grande prestazione. Abbiamo avuto tantissima voglia di giocare».

Altre notizie

palermo sampdoria 3-1 (89)

Palermo-Sampdoria 3-1, festa rosanero al Barbera: rivivi il match nella nostra fotogallery

Alessandra Lo Monaco Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-07 235734

Palermo-Sampdoria, Palumbo: «Fare gol al Barbera è una delle cose più belle. Ad Avellino ci aspetta una battaglia»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-07 235602

Palermo-Sampdoria, Inzaghi: «Palermo in vetta, questo pubblico lo meritava. Ora ci sarà da battagliare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-07 234932

Palermo-Sampdoria, Corradi: «Il 3-1 è un risultato abbastanza bugiardo. Grande prestazione di intensità e carattere»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
308284cf-d326-4176-b8bb-c9db60360730

Palermo-Sampdoria 3-1, gli highlights: Strefezza, Pohjanpalo e Palumbo fanno volare i rosanero in vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
Screenshot 2026-09-07 233615

Palermo-Sampdoria, Schifani esulta al Barbera: «Tre partite, tre vittorie, nove punti e Palermo da solo in testa»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
1c1858ab-7248-41fb-878a-a7cd761b1c15

Palermo-Sampdoria, Inzaghi: «Abbiamo alzato il tasso di personalità. Il primo posto? Da domani c’è da pedalare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
27f71f31-ec07-433a-9725-6c0f0e549352

Palermo-Sampdoria, Inzaghi: «Dal 2018 non assaporavamo la vetta. Preoccupato per Hernani e Strefezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
618d1679-c0c1-4be9-bdc3-761fcbf76c73

Palermo-Sampdoria, Corradi: «Resta l’amaro in bocca, siamo stati superiori in alcuni dettagli. Ma il pallone va messo dentro»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
e5cc0cb5-0906-4478-bd3a-ed30bc0ff4eb

Palermo-Sampdoria, Palumbo: «Vittoria molto importante. Il mercato ha portato giocatori fortissimi per la categoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
1500fccd-763f-4f5d-889b-1f440332bd60

Serie B, il Palermo è padrone della vetta: 9 punti e primato solitario dopo il 3-1 alla Sampdoria

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
palermo sampdoria (6)

Palermo-Sampdoria, le pagelle: voti e giudizi dei rosanero dopo la sfida del Barbera

Rosario Di Stefano Settembre 7, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-09-08 074041

Palermo-Sampdoria, Insigne: «Se guardi solo il risultato sembra che ci abbiano massacrato, ma non è così»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
palermo sampdoria 3-1 (89)

Palermo-Sampdoria 3-1, festa rosanero al Barbera: rivivi il match nella nostra fotogallery

Alessandra Lo Monaco Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-07 235734

Palermo-Sampdoria, Palumbo: «Fare gol al Barbera è una delle cose più belle. Ad Avellino ci aspetta una battaglia»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-07 235602

Palermo-Sampdoria, Inzaghi: «Palermo in vetta, questo pubblico lo meritava. Ora ci sarà da battagliare»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2026
Screenshot 2026-09-07 234932

Palermo-Sampdoria, Corradi: «Il 3-1 è un risultato abbastanza bugiardo. Grande prestazione di intensità e carattere»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026