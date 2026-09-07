Palermo-Sampdoria, Palumbo: «Vittoria molto importante. Il mercato ha portato giocatori fortissimi per la categoria»

Antonio Palumbo, centrocampista del Palermo e autore del gol che ha chiuso la sfida contro la Sampdoria, è intervenuto in sala stampa al termine della vittoria dei rosanero. Il giocatore ha sottolineato soprattutto il peso del risultato ottenuto contro la formazione blucerchiata.

«Una vittoria molto importante, arrivata contro un avversario fortissimo. Sono molto contento del gol, ma la cosa più importante è vincere le partite: conta soltanto quello», ha dichiarato Palumbo.





Il centrocampista rosanero si è poi soffermato sulle differenze rispetto alla passata stagione, evidenziando il valore delle operazioni effettuate sul mercato e la maggiore competizione all’interno della rosa.

«Cosa vedo di diverso rispetto allo scorso anno? Basta guardare il mercato fatto: sono arrivati giocatori fortissimi per la categoria, con tutto il rispetto per i ragazzi che c’erano l’anno scorso. È aumentata molto la concorrenza e questo può farci crescere tutti».

Nonostante la vittoria, Palumbo indica anche gli aspetti sui quali il Palermo deve continuare a lavorare. La gestione dei momenti della partita, soprattutto quando gli avversari aumentano la pressione, resta uno dei margini di miglioramento.

«Dobbiamo crescere, senza dimenticare che è un campionato difficilissimo. Ci sta la reazione della squadra avversaria, bisogna migliorare nella gestione della partita e tenere di più la palla. Il livello della Serie B è così alto che ti devi aspettare la reazione della squadra avversaria».