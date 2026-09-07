Palermo-Sampdoria, Barbera sold out: tutto esaurito per la sfida di questa sera
Il Barbera è sold out per Palermo-Sampdoria. A poche ore dalla sfida di questa sera, sui social arriva l’immagine che certifica il tutto esaurito per l’appuntamento tra i rosanero e la formazione blucerchiata.
«Aspettando #PalermoSampdoria 🐍 BARBERA SOLD OUT 😱», si legge nel post, accompagnato da una foto dell’impianto palermitano con la grande scritta “SOLD OUT”.
L’attesa per la gara è dunque altissima. Il Palermo potrà contare ancora una volta sulla grande partecipazione del proprio pubblico, pronto a riempire gli spalti del Renzo Barbera.
La squadra di Filippo Inzaghi troverà così un’altra cornice di pubblico importante per la sfida contro la Sampdoria, in programma questa sera.