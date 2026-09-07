Giornale di Sicilia: “Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni: Hernani dal 1’, Corradi punta su Verschaeren”
Il Palermo va a caccia del primato solitario. Questa sera alle 20.30 al Renzo Barbera i rosanero affrontano la Sampdoria e il Giornale di Sicilia indica le probabili scelte di Filippo Inzaghi e Bernardo Corradi. Entrambe le squadre dovrebbero partire con il 4-2-3-1.
Palermo, Hernani dietro Pohjanpalo
Inzaghi dovrebbe schierare Perin tra i pali. Davanti a lui la linea a quattro sarà composta da Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello.
In mezzo al campo spazio a Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti il Giornale di Sicilia indica Strefezza, Hernani e Johnsen. Il riferimento offensivo sarà Pohjanpalo.
PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Strefezza, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.
A disposizione: Fortin, Nespola, Barba, Magnani, Cassandro, Bozzolan, Gomes, Estevez, Gyasi, Palumbo, Vavassori, Gabrielloni.
Squalificati: nessuno.
Sampdoria, Verschaeren sulla trequarti
Anche Corradi dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. In porta spazio a Vindahl, con Cicconi, Delli Carri, Gartenmann e Di Pardo in difesa.
La coppia di centrocampo sarà formata da Makoumbou e Henderson. Sulla linea dei trequartisti dovrebbero partire Begic, Verschaeren e Sinani, alle spalle dell’unica punta Tutino.
SAMPDORIA (4-2-3-1): Vindahl; Cicconi, Delli Carri, Gartenmann, Di Pardo; Makoumbou, Henderson; Begic, Verschaeren, Sinani; Tutino.
Allenatore: Corradi.
A disposizione: Krastev, Massolo, Riccio, Ferrari, Depaoli, Abildgaard, Rodella, Mezzotero, Insigne, Piermattei.
Squalificati: Mbabu.
Palermo-Sampdoria: arbitro e diretta tv
La sfida si giocherà questa sera alle ore 20.30 al Renzo Barbera. Arbitrerà Marchetti di Ostia Lido.
Secondo il Giornale di Sicilia, Palermo-Sampdoria sarà trasmessa in diretta su Dazn e Amazon Prime.