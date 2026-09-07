Giornale di Sicilia: “Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni: Hernani dal 1’, Corradi punta su Verschaeren”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2026
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Il Palermo va a caccia del primato solitario. Questa sera alle 20.30 al Renzo Barbera i rosanero affrontano la Sampdoria e il Giornale di Sicilia indica le probabili scelte di Filippo Inzaghi e Bernardo Corradi. Entrambe le squadre dovrebbero partire con il 4-2-3-1.

Palermo, Hernani dietro Pohjanpalo


Inzaghi dovrebbe schierare Perin tra i pali. Davanti a lui la linea a quattro sarà composta da Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello.

In mezzo al campo spazio a Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti il Giornale di Sicilia indica Strefezza, Hernani e Johnsen. Il riferimento offensivo sarà Pohjanpalo.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Strefezza, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.
A disposizione: Fortin, Nespola, Barba, Magnani, Cassandro, Bozzolan, Gomes, Estevez, Gyasi, Palumbo, Vavassori, Gabrielloni.
Squalificati: nessuno.

Sampdoria, Verschaeren sulla trequarti

Anche Corradi dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. In porta spazio a Vindahl, con Cicconi, Delli Carri, Gartenmann e Di Pardo in difesa.

La coppia di centrocampo sarà formata da Makoumbou e Henderson. Sulla linea dei trequartisti dovrebbero partire Begic, Verschaeren e Sinani, alle spalle dell’unica punta Tutino.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Vindahl; Cicconi, Delli Carri, Gartenmann, Di Pardo; Makoumbou, Henderson; Begic, Verschaeren, Sinani; Tutino.
Allenatore: Corradi.
A disposizione: Krastev, Massolo, Riccio, Ferrari, Depaoli, Abildgaard, Rodella, Mezzotero, Insigne, Piermattei.
Squalificati: Mbabu.

Palermo-Sampdoria: arbitro e diretta tv

La sfida si giocherà questa sera alle ore 20.30 al Renzo Barbera. Arbitrerà Marchetti di Ostia Lido.

Secondo il Giornale di Sicilia, Palermo-Sampdoria sarà trasmessa in diretta su Dazn e Amazon Prime.

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