Corriere dello Sport: “Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni: Hernani insidia Palumbo, Peda non ce la fa”

Il Palermo torna a concentrarsi sul campionato. Questa sera alle 20.30 al Renzo Barbera i rosanero affronteranno la Sampdoria con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso. Il Corriere dello Sport traccia le possibili scelte dei due allenatori, con Filippo Inzaghi pronto a riproporre gran parte dell’undici utilizzato nelle prime giornate di Serie B.

Palermo, Peda indisponibile





In porta spazio a Perin, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello. Peda, infortunatosi alla caviglia durante la gara di Coppa Italia, non recupera e figura tra gli indisponibili insieme a Joronen.

Davanti alla difesa dovrebbero agire Ranocchia e Segre. Il principale dubbio riguarda invece la trequarti: secondo il Corriere dello Sport, Hernani insidia Antonio Palumbo. Nell’undici indicato dal quotidiano è il brasiliano a partire favorito, affiancato da Strefezza e Johnsen. Davanti torna Pohjanpalo.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Strefezza, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: F. Inzaghi.

A disposizione: Nespola, Fortin, Bozzolan, Cassandro, Barba, Magnani, Palumbo, Gomes, Estevez, Vavassori, Gyasi, Gabrielloni.

Indisponibili: Joronen, Peda.

Squalificati: nessuno.

Sampdoria, Begic favorito per sostituire Depaoli

Emergenza più consistente per Corradi, che deve fare a meno di diversi elementi. Depaoli è infortunato e nel reparto offensivo il ballottaggio indicato dal Corriere dello Sport è tra Begic e Insigne. Nella formazione proposta dal quotidiano parte avanti Begic.

A centrocampo spazio a Makoumbou, Abildgaard e Henderson, mentre Tutino guiderà l’attacco con Sinani. In difesa, davanti a Vindahl, dovrebbero giocare Cicconi, Delli Carri, Gartenmann e Di Pardo.

SAMPDORIA (4-3-3): Vindahl; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri, Cicconi; Henderson, Abildgaard, Makoumbou; Sinani, Tutino, Begic.

Allenatore: Corradi.

A disposizione: Krastev, Massolo, Ferrari, Mondani, Piermattei, Rodella, Mezzotero, Insigne, Verschaeren.

Indisponibili: Conti, Depaoli, Diop, Esposito, Lauritsen, Meijer, Ravanelli, Sekulov, Viti.

Squalificati: Mbabu.

Palermo-Sampdoria: dove vederla in tv

La sfida è in programma oggi alle 20.30 al Barbera. Secondo il Corriere dello Sport, sarà trasmessa su Dazn, Amazon Prime e One Football TV.

Arbitrerà Marchetti di Ostia, assistito da Mondin e Fontani. Feliciani sarà il quarto uomo, mentre al Var ci sarà Volpi con Paterna Avar.