Le Douaron, primo gol in Francia dopo il prestito dal Palermo: rete nel 6-2 tra Troyes e Strasburgo

Primo gol con la maglia del Troyes per Jérémy Le Douaron. L’attaccante, ceduto in prestito dal Palermo al club francese negli ultimi giorni di mercato, ha trovato la sua prima rete dopo il ritorno in Francia. Una gioia personale arrivata però in una serata decisamente amara per la sua squadra, travolta 6-2 in casa dal Racing Strasburgo.

Le Douaron ha trovato la via del gol nel recupero, quando il risultato era ormai compromesso. Al 96′ l’ex rosanero ha raccolto il pallone all’interno dell’area e ha battuto il portiere avversario, realizzando la seconda rete del Troyes.





Strasburgo dilaga, Le Douaron segna nel finale

La partita dello Stade de l’Aube era cominciata nel migliore dei modi per i padroni di casa, passati in vantaggio al 9′ con Antoine Mille. Lo Strasburgo ha però ribaltato il risultato già prima dell’intervallo grazie alle reti di Jacobo Ortega al 40′ e Diogo Sousa al 42′.

Nella ripresa gli ospiti hanno preso definitivamente il controllo della gara. Giovanni Reyna ha firmato il 3-1 al 57′, quindi Sam Amo-Ameyaw ha realizzato una doppietta tra l’85’ e l’88’. In pieno recupero è arrivato anche il sesto gol dello Strasburgo con Conrad Harder.

A risultato ormai acquisito, al 96′, Le Douaron ha siglato il definitivo 2-6, trovando così la sua prima soddisfazione personale con il Troyes dopo la cessione in prestito dal Palermo.

Per il club francese è arrivata la prima sconfitta stagionale, mentre l’ex rosanero può ripartire dalla rete realizzata nel finale: il primo gol della sua nuova esperienza in Francia.

Clicca qui per il video