Momenti di gloria. Il punto di giornata in Serie B

La gloria può aspettare, adesso al Palermo servono concretezza e punti. È questo il concetto attorno al quale ruota l’analisi di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Pippo Inzaghi non vuole ripetere gli errori della passata stagione e sa che, con una squadra ulteriormente arricchita di talento, esperienza e freschezza atletica, non ci sono più alibi.

L’obiettivo immediato è superare stasera la Samp e presentarsi alla prossima giornata, quando i rosanero saranno di scena al Partenio contro l’Avellino, da soli al comando della classifica. Ma il campionato sta già mostrando quanto sia pericoloso dare qualcosa per scontato.





Inzaghi non vuole lasciare punti per strada

Secondo Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, Inzaghi ha trasmesso un principio preciso alla squadra: bisogna essere concreti e badare al risultato, evitando di disperdere punti che potrebbero diventare pesantissimi alla fine della stagione.

Sulla carta il Palermo dispone di una squadra ricca di qualità e potenzialmente difficile da affrontare per chiunque. Trasformare questa superiorità teorica in una costante sul campo rappresenta però la vera missione di Inzaghi.

La Serie B continua infatti a dimostrarsi un campionato estenuante, imprevedibile e capace di mettere in difficoltà anche le formazioni più attrezzate.

Johnsen, Inzaghi vuole ancora di più

Uno degli uomini maggiormente osservati è Johnsen, miglior realizzatore rosanero di questo inizio di campionato e già a segno nelle prime due giornate.

Eppure Inzaghi pretende ancora di più dal norvegese. Il tecnico lo considera un talento che deve riuscire a completarsi definitivamente, trovando continuità e ulteriori motivazioni.

E quale occasione migliore, osserva il Corriere dello Sport, di un Palermo costruito per puntare al massimo per compiere questo ulteriore salto?

Verona e Cremonese rispondono, Nesta sbanca Modena

Nel frattempo le rivali cominciano a mandare segnali importanti. Il Verona di Baroni ha travolto l’Arezzo, mentre la Cremonese di Pecchia è tornata alla vittoria e si ripropone nella corsa alla Serie A.

C’è poi l’Avellino di Nesta, capace di espugnare il campo del Modena che si presentava alla giornata da capolista. Una vittoria che assume un significato particolare proprio in prospettiva Palermo.

I rosanero, infatti, nella prossima giornata saranno attesi al Partenio. Come evidenzia Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, Inzaghi vorrebbe arrivare ad Avellino da uomo solo al comando.

Prima c’è la Sampdoria

Prima di pensare all’Avellino, però, il Palermo deve superare l’ostacolo Sampdoria.

La formazione di Corradi si presenta profondamente rinnovata, non soltanto in panchina ma anche nell’organico, e secondo il Corriere dello Sport possiede le qualità per giocarsela alla pari.

Inzaghi sa dunque che non sono ammessi cali di tensione: per continuare la corsa e provare a prendersi la vetta solitaria bisognerà superare un avversario insidioso.

Il caldo e il caso Bozinhov

Calzone chiude infine la propria analisi soffermandosi sul problema delle temperature. Giocare Palermo-Sampdoria in serata consentirà alle squadre di evitare il caldo che ha caratterizzato altre partite della giornata.

Il riferimento del Corriere dello Sport è a Juve Stabia-Pisa, durante la quale il bulgaro Bozinhov è finito in ospedale dopo un malore provocato dal caldo asfissiante.

Una situazione che porta Calzone a interrogarsi apertamente sull’opportunità di programmare alcune partite in orari differenti, evitando di esporre i calciatori a condizioni climatiche così pesanti.