Hellas Verona, Baroni dopo la vittoria sull’Arezzo: «Stiamo crescendo, dobbiamo scioglierci e alzare i ritmi»

Inseguito alla vittoria per 5-0 contro l’Arezzo, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore del Verona, Marco Baroni, che spiega cosa serve alla squadra in queste prime uscite stagionali.

«In questo momento la squadra deve un po’ liberarsi, sciogliersi, alzare i ritmi – ha spiegato il tecnico -. Sto aspettando anche questa sosta, abbiamo tante piccole difficoltà, il mercato ci ha portato giocatori senza una preparazione adeguata o non erano stati coinvolti nelle partite… la sosta ci permetterà di uniformare il lavoro, c’è da lavorare, oggi era importante questa vittoria»





Baroni fa poi un analisi della prestazione odierna degli avversari: «Sono molto bravi a cambiare campo, a trovare gli esterni in ampiezza e sugli esterni sono fastidiosi. Abbiamo preparato la partita per orientarli da un lato, togliergli il campo però farà molto bene secondo me»

Infine, un confronto con gli scorsi match: «Con l’Ascoli abbiamo tirato tantissimo in porta. Aver giocato con neopromosse non ci ha aiutato, trovi un gruppo convinto che si è conquistato questa categoria, che ha lavorato insieme e non sono state situazioni che ci hanno agevolato. Ho visto una squadra che sta crescendo, l’unica partita che mi ha deluso è stata con l’Entella; abbiamo fatto bene con il Padova, squadra sempre in partita e abbiamo creato tantissimo»