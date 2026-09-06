Serie B: colpo Avellino a Modena, pari tra Cesena e Mantova. I risultati finali

Si sono concluse le tre gare di Serie B disputate alle ore 15, valide per la terza giornata di campionato. A Modena arriva il colpo dell’Avellino, che si impone 1-0 grazie alla rete di Besaggio all’8’. Vittoria importante per gli irpini, bravi a difendere il vantaggio fino al triplice fischio.

Pareggio invece a Chiavari, dove Virtus Entella e Vicenza chiudono sul 2-2. I veneti passano due volte in vantaggio con Moncini e Merkaj, ma l’Entella risponde con Alborghetti e, nel finale, con Giacomo Corona, attaccante di proprietà del Palermo in prestito ai liguri.





Termina 1-1, infine, la sfida tra Cesena e Mantova. Gli ospiti sbloccano il risultato al 31’ con Ruocco, ma nella ripresa arriva la reazione romagnola: al 77’ è Shpendi a firmare la rete del definitivo pareggio.