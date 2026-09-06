Serie B: colpo Avellino a Modena, pari tra Cesena e Mantova. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Immagine

Si sono concluse le tre gare di Serie B disputate alle ore 15, valide per la terza giornata di campionato.  A Modena arriva il colpo dell’Avellino, che si impone 1-0 grazie alla rete di Besaggio all’8’. Vittoria importante per gli irpini, bravi a difendere il vantaggio fino al triplice fischio.

Pareggio invece a Chiavari, dove Virtus Entella e Vicenza chiudono sul 2-2. I veneti passano due volte in vantaggio con Moncini e Merkaj, ma l’Entella risponde con Alborghetti e, nel finale, con Giacomo Corona, attaccante di proprietà del Palermo in prestito ai liguri.


Termina 1-1, infine, la sfida tra Cesena e Mantova. Gli ospiti sbloccano il risultato al 31’ con Ruocco, ma nella ripresa arriva la reazione romagnola: al 77’ è Shpendi a firmare la rete del definitivo pareggio.

Altre notizie

Immagine

Virtus Entella, Corona firma la rimonta contro il Vicenza

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
HRiiW35bYAA0z-3

Juve Stabia-Pisa, Bozhinov sta meglio: la partita riprende dal 41’

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Profondo rosso per il Taranto

Gautieri: «Il Palermo è la squadra da battere»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Immagine

Serie B, i risultati parziali: Avellino avanti sul Modena, pari tra Entella e Vicenza

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Immagine

Juve Stabia-Pisa: malore per Bozhinov, gara interrotta

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (96)

Palermo-Sampdoria, il Barbera verso il record stagionale: Curva Nord esaurita

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Immagine

Sampdoria, i convocati per Palermo: Corradi deve fare i conti con diverse assenze

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Immagine

Sampdoria verso il Palermo, Corradi: «Andremo a giocarcela contro una squadra attrezzata»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
palermo mantova logo coppa italia (77)

Il Secolo XIX: “Palermo e Samp, la partita delle big. Numeri da Serie A, ma che fatica tornarvi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Screenshot 2026-09-06 084433

Repubblica Genova: “Sampdoria, missione quasi proibitiva a Palermo: Corradi fa la conta, dieci assenze al Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Belotti

Gazzetta dello Sport: “Modena, Belotti è sempre più vicino: annuncio atteso a inizio settimana”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
70bdd4a015

Südtirol, Possanzini la vince con i cambi: Catanzaro ko nel finale e ancora ultimo. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026

Ultimissime

Immagine

Serie B: colpo Avellino a Modena, pari tra Cesena e Mantova. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Immagine

Serie A: pari tra Monza e Parma. Il Frosinone batte 3-2 il Venezia. Il risultato finale

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Immagine

Virtus Entella, Corona firma la rimonta contro il Vicenza

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
HRiiW35bYAA0z-3

Juve Stabia-Pisa, Bozhinov sta meglio: la partita riprende dal 41’

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026
Profondo rosso per il Taranto

Gautieri: «Il Palermo è la squadra da battere»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 6, 2026